Die Carl-Orff-Schule in Dießen ist jetzt eine Erasmus+-Schule

Die Carl-Orff-Grund- und Mittelschule Dießen wurde offiziell als Erasmus+-Schule akkreditiert und ist damit Teil des europäischen Bildungsnetzwerks, das Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern europaweite Austausch- und Fortbildungsmöglichkeiten eröffnet. Die Akkreditierung ist eine Auszeichnung für das langjährige Engagement der Schule in den Bereichen Inklusion, Nachhaltigkeit und Digitalisierung und ermöglicht künftig eine kontinuierliche Teilnahme an europäischen Projekten.

Ein sichtbares Zeichen dieser europäischen Zusammenarbeit war der Besuch einer Delegation der Lappee Primary School aus Lappeenranta (Finnland. Im Rahmen eines Erasmus+-„Job Shadowings“ verbrachten die finnischen Lehrkräfte einen Tag an der Carl-Orff-Schule, um Einblicke in den Unterrichtsalltag, das Schulleben und verschiedene pädagogische Konzepte zu gewinnen.

Die Volkshochschule Ammersee West ist seit langem Partner der Carl-Orff-Schule in Dießen

Das Programm und die Begleitung der finnischen Gäste wurden von Katharina Klotz koordiniert. Der Kontakt zur finnischen Schule war durch die Volkshochschule Ammersee West und ihre Leiterin Heike Gerl entstanden.



„Solche Begegnungen eröffnen neue Perspektiven – sie zeigen, wie unterschiedlich, aber auch wie ähnlich Bildung in Europa gedacht wird“, sagt Gerl. „Wenn Lehrkräfte miteinander ins Gespräch kommen, entstehen nicht nur fachliche Impulse, sondern auch menschliche Verbindungen. Genau das brauchen wir, um voneinander zu lernen und gemeinsam über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.“



In einer Austauschrunde berichteten die finnischen Kolleginnen und Kollegen von ihrer Schule in Lappeenranta und den dortigen Unterrichtsstrukturen. Themen wie Schulentwicklung, digitale Bildung, Fremdsprachenunterricht und Erasmus-Projekte standen im Mittelpunkt des Gesprächs. Die COS stellte zudem eigene Projekte vor – darunter das Schulentwicklungsprogramm Digitale Schule der Zukunft, das Gorilla-Gesundheitsprojektsowie die jährlichen Schulveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt und den Erasmus-Austausch mit Tschechien.

„Lernen verbindet über Grenzen hinweg“, ist Schulleiter Michael Kramer überzeugt

„Der persönliche Austausch mit europäischen Kolleginnen und Kollegen ist eine große Bereicherung für unsere Schulgemeinschaft“, betont Schulleiter Michael Kramer. „Wir möchten voneinander lernen, neue Ideen in den Unterricht tragen und unseren Schülerinnen und Schülern zeigen, dass Lernen über Grenzen hinweg verbindet.“ Mit der Erasmus-Akkreditierung ist die Carl-Orff-Schule nun offiziell Teil eines europaweiten Netzwerks engagierter Schulen. Bereits im kommenden Jahr sind weitere Lehrerfortbildungen und Schüleraustausche in Planung. (AZ)