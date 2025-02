Die Gemeinde Schondorf entfernt mehrere Tempo-30-Schilder

In der jüngsten Gemeinderatssitzung meldete sich ein Bürger zu Wort und zeigte sich überrascht, dass mehrere Tempo-30-Schilder im Ort abgebaut worden waren und nun rechts vor links an den Stellen gelte. „Daran müsse sich mancher Verkehrsteilnehmer wohl noch gewöhnen“, äußerte er. Laut Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) ist geplant, dieselben Schilder als Hinweis aufzustellen, wie sie vor einiger Zeit Greifenberg nutzte, als dort im Ort für Verkehrsteilnehmer in einigen Straßen rechts vor links eingeführt wurde. Die Nachbargemeinde habe die Schilder damals für eine gewisse Zeit ausgeliehen, dies wolle auch Schondorf tun, so der Bürgermeister.

Laut Herrmann wurde im Rahmen einer internen Verkehrsschau im Januar vereinbart, die Vorfahrtsregelungen an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen. „Die Tempo-30-Zonen in Schondorf wurden schon unter meinem Vorgänger eingerichtet. Aus Gründen, die heute nicht mehr nachzuvollziehen sind, hat man damals die Vorfahrtsregelung nicht geändert. In diesen Tempo-30-Zonen muss jedoch rechts vor links gelten, außer es wird explizit durch eine verkehrsrechtliche Anordnung anders geregelt.“ Dies sei in den vergangenen Wochen schrittweise umgesetzt worden. Konkret betrifft die geänderte Vorfahrt die Kreuzungen der Bahnhofstraße mit der Seestraße, Greifenberger Straße und dem Kirchberg sowie die Kreuzung Brunnenstraße/Greifenberger Straße.