Schnupfen, Husten, Heiserkeit, in schwereren Fällen hohes Fieber und Glieder- und Kopfschmerzen: Die Grippe- und Erkältungswelle hat den Landkreis Landsberg im Griff. Aktuell zeigt das sogenannte Abwasser-Monitoring in unserer Region einen Anstieg oder eine gleichbleibend hohe Belastung durch Influenza-A-Viren. Auch die Kurve der Influenza-B-Viren steigt an, wenn auch nicht so stark wie die Influenza-A-Kurve. Kinder und Jugendliche scheinen besonders betroffen zu sein.

Zahlen aus dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zeigen, dass in diesem Winter (Stand: 27. Januar) bereits mehr als 15.000 Menschen von der Grippewelle betroffen waren. Allein seit Jahresbeginn sind es laut LGL rund 6100. Am häufigsten seien Kinder und Jugendliche erkrankt, bei den fünf- bis 14-Jährigen ist der Influenzatest bei 69,7 Prozent positiv. Alarmierend ist für den Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV), dass sich die Zahl der erkrankten Schulkinder im Vergleich zu den Vorjahren mehr als verdoppelt hat. Auch die Zahl erkrankter Lehrkräfte sei hoch. „Kranke Lehrkräfte schleppen sich in die Schule, weil sie wissen, dass andere auch krank sind“, warnt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann in einem dpa-Interview. „Der hohe Krankenstand führt zu Mehrbelastung für die verbleibenden Lehrkräfte – und genau das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch sie erkranken.“

Die mobilen Reserven im Bereich der Grund- und Mittelschulen im Landkreis Landsberg sind mehr als ausgelastet.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt die stellvertretende Schulrätin am Schulamt Landsberg, Carmen Audilet, dass die Grippewelle auch im Raum Landsberg angekommen ist. „Wir haben noch keinen Distanzunterricht ausrufen müssen, stehen aber bei der Aufrechterhaltung des Unterrichts vor zum Teil großen Herausforderungen“, sagt sie. Sie wisse von aktuell rund 40 kranken Lehrkräften im Bereich der Grund- und Mittelschulen und somit seien die 40 mobilen Reserven mehr als ausgelastet. „Wir versuchen mit allen Kräften, den Unterricht aufrechtzuerhalten. Und wenn es Unterrichtsausfälle geben muss, dann sollten diese eher im Bereich der Randstunden stattfinden“, so Audilet.

Ähnlich äußern sich die Ärzte: „Das Wartezimmer ist voll, wir arbeiten am Anschlag“, heißt es in vielen Praxen im Landkreis. Zeit für ein kurzes Gespräch mit unserer Redaktion hat in diesen Tagen so gut wie kein Arzt oder Ärztin. Auffallend sei, dass viele Kinder nicht nur an einem leichten, vielleicht grippalen Infekt leiden, sondern mit schwereren Verläufen zu kämpfen haben. „Viele Kinder haben sehr hohes Fieber und starken Husten und sind teils länger als eine Woche krank“, lautet die kurze Rückmeldung aus den Arztpraxen.

Warme Getränke und Bettruhe sollen dem Körper bei Erkältung oder Grippe Energie zurückbringen.

Der ärztliche Direktor des Klinikums Landsberg, Dr. Harald Tigges, sagt: „Die Grippewelle scheint kräftiger und intensiver zu verlaufen als in den Jahren zuvor. Dies zeigt sich an der Anzahl stationär aufgenommener Patientinnen und Patienten mit Atemwegsproblemen und den derzeit angestiegenen krankheitsbedingten Ausfällen von Mitarbeitenden des Klinikums.“ Er empfiehlt eine Grippeimpfung, auch wenn diese nicht zu hundertprozentig vor Influenza-Viren schützt. Sie könne aber die Krankheitsverläufe abmildern.

Dr. Michael Steidl, der leitende Oberarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Landsberg ergänzt: „Auch in der Pädiatrie sehen wir viele Kinder, die an Influenza erkrankt sind.“ Das sei aber vermutlich nur die Spitze des Eisbergs, da „selbst langwierige Verläufe in aller Regel zu Hause auskuriert werden können. Fiebersenkende Maßnahmen, Flüssigkeitszufuhr und Ruhe reichen meist aus.“ Eine generelle Impfempfehlung gebe es in der Kinderheilkunde nicht, auch wenn gut verträgliche und wirksame Impfstoffe vorlägen. In den USA sei im vergangenen Jahr eine Impfempfehlung für alle Kinder ausgesprochen worden. Neugeborene profitieren nach seinen Angaben von einer Impfung der Mutter in der Schwangerschaft.

In der Praxis von Kinderärztin Dr. Kirsten Wenner herrscht Hochbetrieb. „Eine ähnliche Situation haben wir jedes Jahr. Das ist nichts Ungewöhnliches. Meistens erkranken allerdings Erwachsene stärker als Kinder“, sagt sie. Ihre Patientinnen und Patienten testet Wenner in der Regel nicht auf Influenza. „Virus ist Virus. Wichtig ist, dass sich die Betroffenen wirklich auskurieren.“ „Seit ein paar Tagen nehmen die Krankheitsfälle deutlich zu“, sagt Dr. Silke Hesse, die in Landsberg mit Dr. Ursula Beuth eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis betreibt. Auch dort wird nicht automatisch getestet. Bei einem jugendlichen Patienten allerdings habe sie getestet, weil er sich außergewöhnlich lange nicht wirklich erholt habe. „Dieser Patient hatte tatsächlich Influenza“, so Hesse.

Unabhängig davon, ob Influenza oder eine grippeähnliche Erkältung, Hesse rät Betroffenen weder zur Schule noch in die Kita oder zur Arbeit gehen. Die Gefahr, andere anzustecken, sei hoch. An die Rückkehr sollte man frühestens denken, wenn der Körper mindestens zwei Tage fieberfrei ist. Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, rät Hesse zu den Mitteln, die sich auch in der Corona-Pandemie bewährt haben: Mundschutz tragen, Abstand halten und regelmäßig Hände waschen.