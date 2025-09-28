Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Die neuen Parkgebühren in Schondorf sorgen schon für Zündstoff

Schondorf

Die neuen Parkgebühren in Schondorf sorgen schon für Zündstoff

Auch in drei Bereichen von Schondorf muss künftig fürs Parken gezahlt werden. Für Wirtshaus-Gäste gibt es Ausnahmen. Doch einem Gastronomen reicht das nicht.
Von Gerald Modlinger
    • |
    • |
    • |
    Neue Verkehrszeichen müssen an der Schondorfer Seeanlage aufgestellt werden. Künftig werden auch dort Parkgebühren verlangt, ebenso am Parkplatz an der Point und bei St. Anna in Oberschondorf.
    Neue Verkehrszeichen müssen an der Schondorfer Seeanlage aufgestellt werden. Künftig werden auch dort Parkgebühren verlangt, ebenso am Parkplatz an der Point und bei St. Anna in Oberschondorf. Foto: Gerald Modlinger

    In Schondorf das Auto abzustellen, um zum Arzt oder in eine Gaststätte zu gehen oder einfach nur einen Spaziergang zu machen, kostet in Zukunft: Auch in Schondorf werden demnächst an drei Stellen im Ort Parkgebühren verlangt. Ein Euro pro Stunde wird grundsätzlich fällig, so der Beschluss des Gemeinderats. Es wurden aber auch Ausnahmen von der Gebührenpflicht beschlossen. Am Ende einer etwas längeren Entscheidungsfindung sorgte eine Wortmeldung von Andreas Ernst (CSU) noch für Aufsehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden