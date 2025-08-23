Oberschwester Ingrid aus der Sachsenklinik liest im Dießener Augustinum

Die Schauspielerin Jutta Kammann ist vielen als Oberschwester Ingrid aus der Fernsehserie „In aller Freundschaft“ bekannt. Nun las sie aus ihrer Biografie im Augustinum in Dießen. „Rothaarig und wild entschlossen: Aufgeben gibt‘s nicht - mein Leben“ heißt der Lebensbericht von Jutta Kammann, aus der sie im Theatersaal des Augustinum in Dießen in kleiner Runde las und die Auszüge zudem noch mit lebendigen Erzählungen spickte.

Im letzten Lebensdrittel zurückzublicken, Erfolge und Rückschläge, Gewonnenes und Zerronnenes Revue passieren zu lassen und mit erworbener Lebensweisheit Jüngeren vielleicht eine Orientierung zu geben, ist modern geworden. Kammann, 1944 in Heidenheim an der Brenz geboren, hat sich zuerst damit schwergetan. „Interessiert das jemanden?“, fragte sie sich vor 20 Jahren nach den ersten 80 Seiten und legte das Manuskript zur Seite. Zum Glück hat sie es jedoch wieder hervorgeholt und vervollständigt, denn „Rothaarig und wild entschlossen“ ist ein vielschichtiges, spannendes und durchaus lesenswertes Buch, das nicht nur Einblick in eine schwere Nachkriegskindheit gibt, sondern auch in der Härten des Schauspieleralltags, verbunden mit wirtschaftlichen Unsicherheiten – und nicht zuletzt in neue Perspektiven, die das Alter bietet.

Im Alter gilt es, das Leben zu genießen, sagt Jutta Kammann

Kammann (81) leidet an Makula-Degeneration und wohnt seit vielen Jahren im Augustinum in München. Ihr Markenzeichen, die roten Haare, leuchten nach wie vor und ebenso ihre Augen, wenn sie über neu geschlossene Freundschaften im Augustinum erzählt: „Ich habe nichts verloren außer Kollegen.“ Jetzt im Alter gälte es, das Leben mit Freunden zu genießen und trotz aller Widrigkeiten das Beste daraus zu machen.

Widrigkeiten begleiteten Kammann durch ihre gesamte Kindheit und Jugend. „Ich bin ein Kellerkind“, sagt sie. Der Keller gab Schutz vor den Bomben, nicht aber vor den Eltern, die sich einen Jungen, Bernd, gewünscht hatten. Nun war ein Mädchen da, noch dazu nach schwerer Geburt und obendrein rothaarig, so eine Enttäuschung. Vom Kellerkind wurde die kleine Jutta zum Pflege- und Heimkind, ihre Mutter war alleinerziehend, die wenigen Begegnungen mündeten oft in Enttäuschungen, später auch in Gewalt. Denn ihre Mutter habe zwei Gesichter gehabt, so Kammann. Heute würde man wohl von einer Borderline-Persönlichkeit sprechen. Viele Ortswechsel, kein Zuhause, überall „die Neue“ sein, später dann auch „die Doofe“, da sie durch die Umzüge Schulunterricht verpasste.

Nach der Devise „Sei lieb und passe dich an“ lebte sie in Pflegefamilien. Noch schlimmer wurde es im Heim, wo noch die sogenannte Schwarze Pädagogik praktiziert wurde. „Man trieb den Kindern das Kindliche aus, um sie zu devoten Untertanen zu machen“, blickt Kammann zurück. Züchtigungen und Strafen, Quälereien der anderen Kinder – nur im Versteck in einer Kiste fand die kleine Jutta etwas Ruhe. Besser wurde es dann in einem von Ordensschwestern geführten Heim, wo sie eine liebevolle Behandlung erfuhr.

Bekannt wurde Jutta Kammann mit zahlreichen Rollen in Krimi-Serien

Trotz allem bewahrte sich das Kind den Traum, Schauspielerin zu werden. Zuvor musste Kammann jedoch einen Weg in die Freiheit, weg von ihrer dominanten Mutter finden. Auf diesem kam sie 20-jährig nach Köln, lernte den 30 Jahre älteren Regisseur Wilhelm Semmelroth kennen und lieben und wurde an der Westfälischen Schauspielschule Bochum aufgenommen. „400 Bewerber kamen damals auf 16 Plätze“, erinnert sich Kammann. Der Platz war jedoch an die Auflage gebunden, das Lispeln abzutrainieren, was Kammann mit viel Ehrgeiz über drei Jahre tat. Sie stand auf vielen Theaterbühnen und wurde auch dem Fernsehpublikum bekannt durch Rollen in Serien wie „Der Alte“, „Derrick“, „Tatort“, „Siska“ oder „Die Rosenheim Cops“.

Ruhm ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Kaum jemand wisse, wie schwer und entbehrungsreich dieser Beruf sei, so Kammann. Krank zu sein könne man sich nicht erlauben. „Oft gibt es keine Zweitbesetzung, und eine Theatervorstellung kann nicht ausfallen.“ So stand sie auch auf der Bühne, als ihr Mann starb, hatte sie vor dem nächsten Auftritt nur einen Tag Zeit, die Beerdigung zu organisieren. Mit dem Tod von Semmelroth geriet auch ihre finanzielle Sicherheit ins Wanken, und so war sie froh, bis zum Ende ihrer Laufbahn als Schauspielerin ein Engagement als „Oberschwester Ingrid“ in der Sachsenklinik, damals als Pendant zur Schwarzwaldklinik entwickelt, in der Fernsehserie „In aller Freundschaft“ zu erhalten. Zeitlich befristete Verträge, das nervenzehrende Warten auf Anrufe von Casting-Agenturen - Jutta Kammann blickte bei der Lesung im Augustinum auch auf die negativen Seiten ihres Berufsstandes, gab aber auch heitere Anekdoten bei Dreharbeiten zum Besten und fesselte damit die Gäste bis zum Schluss.