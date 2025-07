Die Sparkasse Landsberg-Dießen modernisiert ihre Geschäftsstelle in Dießen

Die Sparkassen-Filiale in der Mühlstraße 2 in Dießen wird in den nächsten Wochen und Monaten einer Verschönerungs- und Modernisierungskur unterzogen. Seit 1967 befindet sich die Filiale an dieser Stelle, in der Marktgemeinde Dießen kann das Geldinstitut hingegen im kommenden Jahr auf 150 Jahre Präsenz zurückblicken.

Während der Umbauphase, die Ende August beginnen und im Januar 2026 beendet sein soll, ziehen die Mitarbeitenden samt Equipment eine Tür weiter, in die Räume des ehemaligen „Ammara“ (davor befand sich dort ein Schreibwarenladen). Darauf weisen seit geraumer Zeit große Plakate an den Fenstern des Gebäudes Ecke Prinz-Ludwig-Straße/Mühlstraße hin.

Mit der Sanierung und Modernisierung der Dießener Geschäftsstelle wolle die Sparkasse Landsberg-Dießen ein Zeichen setzen, dass die Grundidee des Instituts, die lokale Präsenz in der Region hochzuhalten, nach wie vor Bestand habe. „Trotz aller digitaler Möglichkeiten ist es unseren Kundinnen und Kunden wichtig, persönliche Ansprechpartner vor Ort zu haben“, betont Roland Böck, Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen bei einem Pressetermin in der künftigen „Übergangs-Geschäftsstelle“. Gleichzeitig werde mit der Umgestaltung der Dießener Filiale das Konzept der Kundenberatung deutlich aufgewertet, denn nach Landsberg und Kaufering wird in Dießen das dritte Kompetenzzentrum Beratung eröffnet.

Die Sparkasse Landsberg-Dießen will auch künftig vor Ort präsent sein

Künftig wird es in Dießen, ähnlich wie in der bereits umgestalteten Hauptgeschäftsstelle am Hauptplatz in Landsberg, für Kundinnen und Kunden ein offeneres Raumgefühl geben, erläutert Sparkassen-Architekt Matthias Weiland. Viel Glas, abgerundete Formen, Barrierefreiheit und ein durchgängiges, mit lokalen Elementen angereichertes Farb- und Materialkonzept werde die neue Geschäftsstelle in ihrem Erscheinungsbild prägen.

Icon vergrößern Christian Demel, Roland Böck, Matthias Weiland und Franz Böck (von links) präsentieren die Umbaupläne für die Dießener Sparkassen-Geschäftsstelle. Foto: Frauke Vangierdegom Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christian Demel, Roland Böck, Matthias Weiland und Franz Böck (von links) präsentieren die Umbaupläne für die Dießener Sparkassen-Geschäftsstelle. Foto: Frauke Vangierdegom

Wie dieses Einrichtungskonzept aussehen wird, können die Kunden ab Ende August in der Übergangs-Geschäftsstelle in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden Sparkasse sehen. Dort entsteht gerade eine kleine Filiale mit Service-Theke, Kassenbereich und Arbeitsplätzen. Drei Beratungsräume werden in der Übergangszeit im Keller des Gebäudes untergebracht.

Mehr Platz für Sparkassen-Mitarbeitende auf gleichbleibender Fläche

Auch wenn sich die Größe der Geschäftsstelle nicht ändern wird, haben, wie Vorstand Roland Böck erklärt, finden nach dem Umbau 13 Mitarbeitende plus ein bis zwei Auszubildende Platz. Sieben Beratungszimmer, ein Besprechungsraum und ein sogenanntes Backoffice werden auf der Fläche der bestehenden Geschäftsräume etabliert. Nach dem Umbau werde auch der SB-Bereich im Eingangsbereich der Sparkasse neu angeordnet sein.

Mit dem Auszug des Lokals „Ammara“ war die Sparkasse in die glückliche Lage versetzt worden, sich für die Umbauphase keinen weiter entfernten Ausweich-Standort suchen oder auf eine Containerlösung auf dem Platz vor der Filiale zurückgreifen zu müssen. „Das erleichtert die Umbauphase erheblich und spart auch viele Kosten“, so Architekt Matthias Weiland. Und auch für die Sparkassen-Kundschaft sei dies die denkbar beste Lösung, da sich der Standort „ihrer Bank eigentlich nicht ändert“, ergänzt Christian Demel, Bereichsleiter Organisation.

Sobald die Übergangs-Filiale aufgelöst und die neue Dießener Filiale bezogen sein wird (geplant ist dies für den 8. Januar 2026), werde Heide und Sarah Kanz mit ihrem Laden „Klamotte“ dort ihr neues Quartier beziehen. Die große Eröffnungsfeier soll dann am 3. Februar 2026 stattfinden.