Ein Abflussrohr im Barockrahmen: Die Uttinger Ateliertage haben viel zu bieten

Wer während der Ateliertage durch Utting spaziert, kann reizvolle Natur und inspirierende Kunst genießen, Ungewöhnliches und Überraschendes erleben und überdies bei anregenden Gesprächen Einblicke in die Arbeit der mit unterschiedlichen Materialien arbeitenden Künstlerinnen und Künstler erhalten.

Seit mehr als 15 Jahren bereits lädt die Uttinger Künstlerkommunität an zwei Wochenenden zum Besuch ihrer Ateliers ein. Und das wird auch gut genutzt – nicht nur von Interessierten, sondern auch von Künstlerseite. Etliche von ihnen sind von Anfang an dabei, einige nutzen die Tage ein paar Jahre lang und scheiden wieder aus. Es gibt aber immer wieder neue Namen und Gesichter, der Fundus an Kunstschaffenden scheint in Utting unerschöpflich. Heuer sind vier von ihnen zum ersten Mal dabei, zwei konnten am ersten Wochenende besucht werden. Da ist einmal Jeanette Loder, von Beruf Kunstlehrerin an einer Realschule.

Modern-abstrakte Werke von Jeanette Loder

Derzeit befindet sie sich in Elternzeit, was ihr, wie sie selbst sagt, mehr Möglichkeiten eröffnet, selbst zu malen. Inspiriert vor allem vom See und der ihn umgebenden Landschaft, entstehen in Acryl, Öl oder Kreide atmosphärische Werke, die immer auch ihr inneres Empfinden nach außen tragen. Als Gast in Haus und Garten von Meike von Arndt präsentiert Jeanette Loder eine Auswahl an modern-abstrakten Werken, bei denen sich Naturstimmungen und innere Bilder überlagern.

Der Betrachter sollte sich Zeit nehmen, um feine Hintergründe gut visualisieren zu können. Die Präsentation zwischen den Bronzeskulpturen ihrer Gastgeberin in deren herbstlichem Garten kann als sehr gelungen bezeichnet werden. Dass während der Ateliertage viele Gespräche zwischen Gästen und Kunstschaffenden entstehen, dass dabei Motive und Prozesse diskutiert und erläutert werden können, sei sehr bereichernd. Jeanette Loder möchte deshalb gern bei kommenden Ateliertagen als Künstlerin dabei sein.

Abflussrohr im barocken Goldrahmen: Ferdinand Kaiser präsentiert Alltagsgegenstände als Kunstmotive. Foto: Romi Löbhard

Eine interessante Geschichte hat Ferdinand Kaiser, der in dem Häuschen, das nach der Sanierung Dorfgemeinschaftshaus im Uttinger Ortsteil Holzhausen werden soll, Überraschendes zur Schau stellt. Vor generell schwarzem Hintergrund werden Alltagsgegenstände als Kunstmotive präsentiert, die wohl jeder schon einmal in der Hand hatte. Besonders angetan, so scheint es, hat es dem jungen ausgebildeten Produktdesigner die Klobürste. Sie hat er gleich mehrfach in zartem Öl gemalt. Überraschend und eigentlich doch wieder nicht – warum ist uns allen das nicht längst aufgefallen – ist die Verwandtschaft eines Lippenstifts mit einer Jagdpatrone und das in geöffnetem Zustand wie auch in der Hülse steckend. Im längst nicht mehr benutzten offenen Kamin im Keller des Häuschens hängt ein Schinken und wartet auf Rauch.

Alltägliches wird bei Ferdinand Kaiser zum Kunstwerk

Ein Abflussrohr in einem barocken Goldrahmen – welch außerordentlich kreative Idee hatte Kaiser da. Stört sich jemand an der Banalisierung des reich verzierten Rahmens, ist für diesen Kreativhumor ein Fremdwort. Ferdinand Kaiser hat eine zweite Geschichte: Zusammen mit einem jungen Team werden Kleinmöbel und Accessoires „im geschlossenen Kreislauf“ hergestellt. Verwendet wird ein Werkstoff aus Holzspänen, Polymeren und Farbe, der immer wieder zu 100 Prozent recycelt werden kann. Klingt interessant und passt zu den gemalten Alltagsgegenständen. Am 18. und 19. Oktober, jeweils von 14 bis 18 Uhr sind elf Künstlerateliers in Utting und Holzhausen ein weiteres Mal geöffnet. Zu sehen ist die breite Palette künstlerischen Schaffens von 15 Teilnehmenden.