Die virtuelle Companie aus Dießen spielt in Stegen die "Passion".

Seit mehr als 2000 Jahren wird sie immer wieder erzählt, die Passionsgeschichte über das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu. Die Dießener Regisseurin und Theater-Schauspielerin Katalin Fischer erzählt sie in diesem Jahr neu und anders. Mit ihrer Theater-Gruppe „Virtuelle Companie“ bringt sie diese uralte Leidensgeschichte im November auf die Bühne des Groundlift Studios in Stegen. Mit dabei: Landsbergs Landrat Thomas Eichinger in der Rolle des Teufelengel.

Vor rund zweieinhalb Jahren habe sich die Idee „wie ein Sandkorn in meinem Kopf festgesetzt“, sagt Katalin Fischer, aus deren Feder auch vor etlichen Jahren das Gerichtsdrama „Schuld - die Wiedervorlage der Akte Jesu“ geflossen war. Auch dieses Mal steht Jesu im Mittelpunkt der Inszenierung, auch wenn, wie Fischer unumwunden sagt, sie kein wirklich gläubiger Mensch sei. Dennoch sei es ihr ein wichtiges Anliegen, an die Botschaft von Freundlichkeit und Toleranz zu erinnern, einer Botschaft, die, davon ist sie überzeugt, die Passionsgeschichte schon vor über 2000 Jahren in die Welt gesandt habe.

Kritisch, lebendig und unkonventionell - die neue „Passion“ von Katalin Fischer

Seit September laufen die Proben zur neuen „Passion“, mit der Fischer die Menschen der heutigen Gesellschaft, nicht zuletzt die junge Generation ansprechen möchte. Kritisch, lebendig und unkonventionell soll sie sein, die „Passion“ von Katalin Fischer. Symbolfiguren sollen das Geschehen nicht nur beleben, sondern hinterfragen und analysieren. „Diese Passion will das Wesentliche nahebringen, zu Toleranz, Liebe und Friedfertigkeit mahnen und zur Bereitschaft aufrufen, das alles gegen Hass und Gewalt zu verteidigen“.

Lange bevor die ersten Proben begonnen haben, war ihre Vision der Passionsgeschichte in ihrem Kopf und dann auch im Storyboard entstanden. „Jede Szene wird von mir genau durchdacht und aufgezeichnet. So entsteht ein ganz spezieller Regieplan, der mir als Grundlage für meine Arbeit mit den Darstellerinnen und Darstellern dient“, verrät Katalin Fischer. Mit ihrem neuesten, wie sie selbst sagt, größten Projekt, will sie ganz nach dem Motto „Die Welt verändern, das geht. Ich fang’ schon mal bei mir an.“ dazu beitragen, Freundlichkeit und Miteinander wieder stärker ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken.

Die virtuelle Companie um Katalin Fischer (vorne links) spielt die "Passion" im Groundlift Studio in Stegen. Foto: Virtuelle Companie

Genau wie sie, seien auch ihre 16 Darstellerinnen und Darsteller im Alter zwischen zwölf und 60 Jahren, von dieser Intention begeistert und mit großem Einsatz dabei. Einer davon ist Thomas Eichinger, Landrat im Landkreis Landsberg und begeisterter Hobby-Schauspieler. Er verkörpert den Teufelengel, der, wie Katalin Fischer beschreibt, zeigt, dass auch die schönste Lehre zu einer grausamen werden kann, wenn sie in die falschen Hände gerät.

Der Landsberger Landrat Thomas Eichinger verkörpert den Teufelsengel

Dass die „Passion“ von Katalin Fischer anders ist, als bislang aufgeführte Passionsgeschichten zeigt auch das Bühnenbild. Nicht, wie üblich, eine feststehende Szenerie wird im Groundlift Studio in Stegen zu sehen sein, sondern ein bewegtes Bild von Schondorfs Künstler Andreas Kloker. Ängelehnt an seine Elementarzeichnungen mit Wasser auf Schieferwänden, werden auch in der Passions-Aufführung flüchtige, sich ständig verändernde Bilder des Schondorfer Künstlers zu sehen sein.

Außerdem bereichern die Stelzer der Landsberger Stelzer und der Münchner Zebras auftreten. Für die musikalische Umrahmung und Untermalung der einzelnen Szenen sorgen die Musiker Stefan Schreiber aus Windach und Konstantik Ischenko, auch bekannt als Partner von Giora Feidmann.

Gespielt wird am 19., 20. 21. und 22 November im Groundlift Studio in der Alten Brauerei in Stegen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Tickets gibt es unter www.groundlift.de.