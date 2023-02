Einbrecher stehlen Gleitschirme aus Sportgeschäft

Mindestens 20 neue Gleitschirme haben Unbekannte aus einem Geschäft in Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau gestohlen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Unbekannte haben ein Sportgeschäft in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) ausgeraubt und dabei einen hohen Schaden verursacht. Sie brachen nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Freitag ein, wie die Polizei mitteilte. Eine 38-jährige Mitarbeiterin bemerkte am Morgen den Einbruch. Neben insgesamt 20 Gleitschirmen nahmen die Unbekannten auch Flugelektronik, Bargeld und einen Laptop mit. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro. (dpa)