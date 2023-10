17-Jähriger ohne Führerschein verursacht mit Moped einen Unfall in Dießen

Ein 17-Jähriger ist in Dießen mit dem Moped unterwegs und baut einen Unfall. Dass er keinen Führerschein besitzt, ist nicht das einzige Vergehen.

Gleich mehrere Verstöße hat ein 17-Jähriger am Freitagmittag in Dießen begangen. Wie die Polizei informiert, verursachte er gegen 13 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich in der Mühlstraße mit seinem Kleinkraftrad einen Verkehrsunfall. Demnach erkannte er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einen vor ihm quer haltenden Pkw zu spät und kollidierte mit dessen Heck.

Dießener hat keine gültige Versicherung für Moped

Die aufnehmenden Beamten vor Ort stellten fest, dass der 17-Jährige keinen Führerschein besitzt und das Kleinkraftrad auch keine gültige Versicherung aufwies. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Den Kraftradfahrer erwartet nun eine Strafanzeige, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)