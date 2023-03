2022 zählt die Dießener Polizei fast 700 Straftaten

Trotz eines Anstiegs an Delikten im Vergleich zur der Zeit vor Corona spricht Erster Polizeihauptkommissar Ziegler in Dießen von einem erfreulich niedrigen Niveau.

Die Polizeiinspektion Dießen betreut den Markt Dießen, die Gemeinden Eching, Finning, Greifenberg, Schondorf und Utting. In diesen sechs Gemeinden leben rund 25.000 Einwohner. Die zu betreuende Fläche beträgt 146 Quadratkilometer. Dazu kommt noch der komplette Ammersee. Jetzt stellt der Erste Polizeihauptkommissar Alfred Ziegler die Kriminalitätsstatistik aus dem Jahr 2022 vor.

Im Jahr 2022 wurden seinem Bericht zufolge im örtlichen Zuständigkeitsbereich 694 Straftaten – ohne Verkehrs- und Staatsschutzdelikte – angezeigt. Gegenüber 2021 hat die polizeilich registrierte Kriminalität damit um 100 Fälle (plus 16,8 Prozent) zugenommen. Die Zahlen liegen laut Alfred Ziegler etwa auf dem Niveau von 2019 vor Corona und den damit verbundenen Beschränkungen. Die Zahlen 2020/2021 seien für einen Vergleich nur bedingt aussagekräftig. Trotz des Anstiegs liege die Häufigkeitszahl mit 2773 Straftaten gerechnet auf 100.000 Einwohner auf erfreulich niedrigem Niveau.

Straftaten im Zuständigkeitsbereich der PI Dießen auf erfreulich niedrigem Niveau

Die Steigerung sei in fast allen Deliktbereichen festzustellen. Allerdings gebe es einen Rückgang von Straftaten im öffentlichen Raum, wenn auch nur in geringem Umfang von 134 auf 129 Delikte. Gegenüber 2019 sei die Zahl von 166 auf 129 Delikte und somit um 22,3 Prozent, also fast ein Viertel, zurückgegangen. Die Zahl der Sachbeschädigungen sank laut Ziegler von 131 auf 111. 2019 wurden noch 151 Sachbeschädigungen angezeigt. Im Bereich Wohnungseinbrüche ist die Zahl der Delikte von drei Einbrüchen in den Jahren 2021 und 2019 auf sechs Einbrüche gestiegen. "Das bedeutet zwar einen Anstieg von 100 Prozent, allerdings sind die absoluten Zahlen im sehr niedrigen Bereich", so Ziegler.

In der Kriminalitätsstruktur sind die Bereiche Eigentumskriminalität mit 27,4 Prozent, Rohheitsdelikte mit 15,4 Prozent und Sachbeschädigungen mit 16 Prozent die größten Bereiche, erklärt Ziegler weiter.

Rund 60 Prozent aller Straftaten werden von der Polizei in Dießen aufgeklärt

Die Aufklärungsquote lag mit 60,1 Prozent wieder im Bereich der letzten Jahre. Insgesamt wurden 343 (verschiedene) Tatverdächtige ermittelt. 248 (das sind 72,3 Prozent) von ihnen waren männlich, 95 (27,7 Prozent) weiblich. 89 Tatverdächtige (25,8 Prozent) waren jünger als 21 Jahre.

Unter den 2022 ermittelten Tatverdächtigen waren 83 Nichtdeutsche. Damit lag der Anteil der Nichtdeutschen unter allen Tatverdächtigen bei 24,2 Prozent. Dieser Anteil ist im Vergleich zum Wert im gesamten Präsidium, der bei 38 Prozent liegt, sehr niedrig.

Von den 83 ausländischen Tatverdächtigen waren 31 Zuwanderer. In diesem Begriff zusammengefasst sind Asylbewerber, Personen, die nach abgeschlossenen Asylverfahren nicht abgeschoben werden (Duldung), und sogenannte Kontingentsflüchtlinge. (AZ)