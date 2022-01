Autofahrerin übersieht anderen Pkw wegen tief stehender Sonne

In Dießen übersieht eine Autofahrerin ein anderes Auto. Es gibt zwei Verletzte, und es entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Freitagnachmittag kam es in Dießen zu einem folgenreichen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 80-Jährige befuhr laut Polizei gegen 14.35 Uhr die Hofmark und wollte nach links in die Rotter Straße einbiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah sie den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 71-jährigen Dießener. Es kam zum Unfall. Hierbei wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt.

Zwei Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Sowohl die 80-jährige Unfallverursacherin, als auch die Beifahrerin des vorfahrtsberechtigten Fahrzeuges mussten aufgrund leichter Verletzungen ins Krankenhaus Weilheim verbracht werden. (lt)