90 intensive Minuten bringen den MTV-Fußballerinnen ein Unentschieden

Gegen den FSV Höhenrain wäre nach Ansicht von Trainer Nico Weis für die Damenmannschaft des MTV Dießen auch ein Sieg drin gewesen. Dennoch zeigt er sich mit der Leistung hochzufrieden.

Nach intensiven 90 Minuten trennten sich die Fußballerinnen des MTV Diessen und die Gäste vom FSV Höhenrain unentschieden. Dabei hatten die Damen vom Ammersee in dieser Partie den besseren Start erwischt. Nach einer schönen Kombination über Julia Stapff und Caro Bader über die rechte Seite vollstreckte Andrea Bichler eiskalt zur frühen 1:0-Führung der Gastgeberinnen. Die Gäste aus Höhenrain glichen durch einen Alleingang von Carina Schreiner nach einer Viertelstunde aus und waren in dieser Phase das stärkere Team.

Höhenrains Keeperin verhindert den Dießener Siegtreffer

Nach der Pause aber hatten die Dießenerinnen die klareren Chancen. Zunächst flankte Bichler auf Kapitän Maria Breitenberger, die den Ball einschussbereit vor dem Tor nicht sauber kontrollieren konnte, in der Schlussphase tauchte Zoe Klein frei von Höhenrains Keeperin auf, die mit einer Fußparade den MTV-Siegtreffer verhindern konnte.

Coach Nico Weis zeigte sich mit der Leistung seiner Mädels hochzufrieden. "Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir in der letzten Reihe kaum Torabschlüsse zugelassen und selber den ein oder anderen Hochkaräter heraus gespielt. Das Ergebnis geht in Ordnung, auch wenn ein Dreier möglich gewesen wäre." Schon am Dienstag geht es zum Nachholspiel nach Hebertshausen, Anpfiff ist um 19:30 Uhr.

Der MTV spielte mit: Müske, Boye, Bauer, Stemmer, Bauer, Bader, Breitenberger, Stapff, Klein, Bichler, Schultheiß, Zernikow, Schüler, Böck, Behr. (AZ)

