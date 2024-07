93 Schülerinnen verlassen die Mädchenrealschule in Dießen

Mit Versen von Friedrich Schiller verabschiedete Schulleiterin Theresa Wilhelm den diesjährigen Abschlussjahrgang der Liebfrauen-Mädchenrealschule in Dießen: 93 Absolventinnen haben die Abschlussprüfungen bestanden, 25 davon mit einer Eins vor dem Komma. Am Freitag wurde gefeiert. Die Schülerinnen der Tanz-AG und das Lehrerinnen-Ensemble mit Caren Maxerath (Gesang), Kristina Linke (Klarinette) und Christina Kamper (Klavier) zauberten ein wunderschönes Rahmenprogramm auf die Bühne.

„Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur; Freude, Freude treibt die Räder, in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament…“, dichtete Friedrich Schiller im Jahr 1785 in seiner Ode „An die Freude“. Sie hoffe, dass die diesjährigen Absolventinnen diese Freude während ihrer Schulzeit häufig erfahren konnten, so die Schulleiterin – das Gefühl, „etwas hat Spaß gemacht, etwas ist richtig gut gelungen“. Die Freude kommt immer aus dem Herzen“, betonte Wilhelm: „Heute ist ein solcher Tag, der Freude und der Heiterkeit. Ihr könnt euch freuen und Lachen, ihr habt einiges geschafft und könnt heiter, aber auch sicher dankbar auf euren Weg zurückschauen, und zuversichtlich auf den der vor euch liegt“.

Der Tag der Zeugnisübergabe ist in Dießen ein Tag voller gemischter Gefühle

Dass das Lernen an der Liebfrauenschule vielleicht nicht immer, aber häufig viel Freude macht, wurde auch in der Ansprache von Leni Füßle deutlich. Heute sei „ein Tag voller gemischter Gefühle“. Kaum zu glauben, so die Absolventin, dass nun zu Ende sei, was mit so viel Einsatz, Disziplin und Ausdauer begonnen wurde: „Die letzten Jahre waren für uns alle eine wichtige Zeit, wir haben viel gelernt, neue Freundschaften geschlossen und Herausforderungen gemeistert und uns persönlich weiterentwickelt.

Gemeinsam könne man zurückblicken auf eine Schulzeit, die in bester Erinnerung bleibe: „Unsere Schulzeit hat uns nicht nur Wissen vermittelt, sondern uns auch wichtige Werte, wie Zusammenhalt, Respekt und Verantwortung gelehrt. Für all das möchten wir unseren Lehrerinnen und Lehrern von Herzen danken“, betonte die Schülersprecherin.

„Ihr tragt alle einen Rucksack auf dem Rücken, einen unsichtbaren, ihr habt das Rüstzeug für das Leben hier mitbekommen“, sagte Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. „Ihr habt hier wichtige Kompetenzen gelernt, und egal, wohin ihr geht, ob in eine Ausbildung, in eine weiterführende Schule, oder ob ihr erst einmal eine Pause machen wollt – lasst euch nie entmutigen. Geht euren Weg und steht eure Frau.“

Ein Tag wie dieser sei ein Freudentag für die ganze Familie, betonte Landrat Thomas Eichinger. Er überreichte nicht nur den besten Zehn des Jahrgangs Büchergutscheine des Landkreises, sondern bedankte sich auch bei Schulleiterin Theresa Wilhelm, die sich zum Schuljahresende in den Ruhestand verabschieden wird. Es sei nicht selbstverständlich, dass eine Schule immer und über lange Zeit so großartige Absolventinnen hervorbringe, betonte Eichinger. Dazu brauche es eine gute Frau an der Spitze. „Und sie, Frau Wilhelm, haben bewiesen, dass sie das sind“. Theresa Wilhelm betonte im Namen der gesamten Schulgemeinschaft: „Es war uns eine Freude, euch als Schülerinnen gehabt zu haben. Vielen Dank und auf Wiedersehen“.

