Dießen

vor 17 Min.

Zu Besuch beim Dengelkurs in Dießen: Warum gut gedengelt halb gesenst ist

Plus Im Dießener Schacky-Park gibt Nikolaus Pfannkuch einen Dengelkurs. Wir haben ihm über die Schulter geschaut. Hauptberuflich hat er es mit ganz anderem Handwerkszeug zu tun.

Von Susanne Böllert Artikel anhören Shape

„Sensen ist nicht anstrengend. Man könnte es den ganzen Tag tun“, sagt Nikolaus Pfannkuch und demontiert damit das Bild des schweiß überströmten Sensenmanns mit Schwielen an den Händen, das sich naive Nutzende eines Rasenmähers machen mögen. „Vorausgesetzt, die Sense ist gescheit gedengelt“, schiebt der 34-Jährige nach. Schließlich gelte: Gut gedengelt ist halb gemäht. Womit wir beim Thema wären: Am frühen Freitagabend hat sich ein Grüppchen Gartenbesitzer – ein gelernter Gärtner ist auch darunter – im Schacky-Park in Dießen eingefunden, um sich von dem Penzberger mit Dießener Wurzeln in die alte Mähtechnik einführen zu lassen, die derzeit eine kleine Renaissance erlebt.

Kursteilnehmer Peter Schams sagt: „Wir lassen seit 30 Jahren die Blühwiesen hochwachsen und mähen nur zweimal im Jahr. Ich möchte das hohe Gras aber lieber mit der Sense mähen als mit dem Elektro-Rasenmäher. Das ist viel schonender für die Viecher.“ Allerdings sei die Sense nicht scharf genug. Pfannkuch nickt. Der Kursleiter erklärt im Dießener Schacky-Park den Unterschied zwischen dem naturnahen Sensen und dem heute üblichen Rasenschneiden: „Im Rasenmäher saugt das rotierende Messer das Gras an und alles, was darin kreucht und fleucht, auch. So landet mit dem Grasschnitt jede Ameise und jede Erdhummel, die gerade den Kopf rausgestreckt hat, im Sammelkorb. Beim Sensen passiert das nicht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen