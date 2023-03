A-Ha sind auch nach 40 Jahren mehr als Teenie-Stars

Plus Einmal pro Woche spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Heute: Morten Harket, der Frontmann der Gruppe A-Ha.

Morten Harket kann bald 40 Jahre nach Erstveröffentlichung nur milde lächeln, wenn man den A-Ha-Frontmann darauf anspricht, das Debütalbum "Hunting High and Low" sei die „Eintagsfliege von drei Poster-Boys“, wie seriöse Medien gerne spöttelten. "Mag sein, dass wir hübsch anzusehen waren", äußert sich der Norweger vergnügt, "doch mit unserer Musik hat dieser Umstand eher nichts zu tun."