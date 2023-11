A Weihnachtsgschicht – Charles-Dickens-Klassiker auf bairisch in Dießen

Amelie Diana und Andras Bittl sind mit ihrer ganz eigenen Version der Charles-Dickens-Weihnachtsgeschichte in Dießen zu Gast. Es darf gelacht und nachgedacht werden.

Zünftig, mit ganz viel Humor und hintersinning kommen Amelie Diana und Andreas Bittl am 3. Dezember im Dießener Traidtcasten mit ihrer "Weihnachtsgschicht" daher. Und es ist nicht irgendeine Weihnachtsgeschichte, die sich das Duo aus München (Amelie lebt allerdings mittlerweile die meiste Zeit in Dießen) da vorgenommen hat. Es ist die berühmte Weihnachtsgeschichte "A Christmas Carol" von Charles Dickens aus dem Jahr 1843.

Wer also in der Adventszeit herzhaftes Lachen mit ein wenig Melancholie verbinden möchte, der sollte sich den Termin im Traidtcasten auf jeden Fall vormerken. Keine Sorge: Der englischen Sprache muss an dem Abend niemand mächtig sein, bairisch sollte Mann oder Frau aber schon verstehen – zumindest ein wenig. Seit acht Jahren sind die Kabarettistin und der Schauspieler mit diesem Stück auf die Bühnen Bayerns unterwegs und erzählen mal humorvoll, mal besinnlich die Geschicht vom kaltherzigen Eberhard Gschaftl (in der Dickens-Version ist das Ebenezer Scrooge), der im München des 19. Jahrhunderts lebt. "Das Programm hat sich im Laufe der Jahre verändert und verfeinert", sagt Amelie Diana (manch einem vielleicht auch bekannt unter ihrem früheren Künstlernamen Liesl Weapon, den sie im Corona-Frühjahr 2020 abgelegt hat).

Ihren früheren Künstlernamen hat Amelie Diana abgelegt

"Irgendwie hat mich die coronabedingte Zwangspause zum Nachdenken gebracht und dazu, meinem Leben eine neue Richtung zu geben", erklärt Amelie Diana am Telefon. Geblieben aber ist die Weihnachtsgschicht, die seit Jahren für Begeisterung unter den Zuhörerinnen und Zuhörern sorgt.

Jetzt also präsentieren das Craft Bräu und die Psychosomatische Klinik in Dießen gemeinsam den Klassiker in neuem Gewand. : Der alte Grantler Eberhard Gschaftl wird von drei Geistern heimgesucht, die ihn mit seinem bisherigen Dasein konfrontieren und damit die jahrzehntealten Mauern um sein Herz zum Bröckeln bringen. Umrahmt wird die Erzählung von altbairischen Weihnachtsliedern, gschertn Gstanzln und hintersinninger Wirtshausmusik mit Akkordeon und Gitarre. Ein Programm wie Weihnachten selbst: bsinnlich, bseelt und bsuffa.

Fernsehzuschauer kennen Amelie Diana aus der „Grünwald Freitagscomedy" im BR-Fernsehen, wo sie seit 2015 in Sketchen oder haben sie als Eva Knauer in der „Feuerzangebowle“ in der Komödie im Bayerischen Hof gesehen. Außerdem veröffentlicht Amelie „A Ruah is - geführte Meditationen auf Bairisch“ und lässt sich aktuell zur Yogalehrerin und Traumacoachin ausbilden.

Lesen Sie dazu auch

Andreas Bittl war der Boandlkramer in "Der Brandner Kaspar"

Andreas Bittl ist dem Fernsehpublikum aus Serien wie „Polizeiruf 110“, „Tatort“, „Der Alte“ oder „Hubert ohne Staller“ bekannt. Er spielte im preisgekrönten Kinofilm „Wackersdorf“ und war als Boandlkramer in „Der Brandner Kaspar“ im Münchner Künstlerhaus zu sehen. Ab Frühjahr 2024 wird er an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf die Hauptrolle in „Anatevka“, Tevje, den Milchmann spielen. Im Kino war er in der Eberhofer-Komödie „Guglhupfgeschwader“ zu sehen und im Fernsehen nun in der neuen Serie „Himmel, Herrgott, Sakrament“ von Franz Xaver Bogner.

Mit "A Weihnachtsgschicht" kommen die beiden am Sonntag, 3. Dezember nach Dießen. Los geht es im Traidtcasten um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es online unter www.ameliediana.de und im Craft Bräu, Mühlstraße 12, Dießen. Restkarten können an der Abendkasse gekauft werden.

Übrigens: Mit im Gepäck haben Amelie Diana und Andreas Bittel viele kleine hölzerne Sterne, gefertigt und gestiftet von einem befreundeten Zimmerer, die thematisch in die Geschichte eingewoben sind und die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende jeder Vorstellung gegen eine Spende in selbst gewählter Höhe mit nach Hause nehmen können. Die Spenden gehen an den Münchner Verein Zeltschule, der Schulen direkt in Flüchtlingslagern im Libanon und in Syrien baut.