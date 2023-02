Ab Mittwoch sind die Dießener Seeanlagen wieder offen

Die Arbeiten im zentralen Bereich der Dießener Seeanlagen kommen voran. Voraussichtlich ab Mittwoch wird der gesperrte Zugang unterm Bahngleis geöffnet.

Eine gute Nachricht kam in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Dießen am Montag auf leisen Sohlen daher. Gegen Ende der Sitzung teilte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) mit, dass voraussichtlich ab Mittwochmittag, 16. Februar, die Seeanlagen für die Besucher wieder vollständig freigegeben werden können. Die neue Brücke sowie der Platz am Dampfersteg und die Bahnunterführung sollen dann wieder begehbar sein.

Es seien natürlich noch kleine Restarbeiten zu machen, fügte Perzul hinzu, aber grundsätzlich könne man ab Mittwoch in den Seeanlagen wieder weitgehend uneingeschränkt spazieren gehen. (una)

Lesen Sie dazu auch