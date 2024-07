Abschied beim M-Zweig der Carl-Orff-Schule Dießen mit Zeugnissen und Preisen

Vor zehn Jahren öffnete sich die Schultür für die damaligen Erstklässler zum ersten Mal – nun öffnete sich die Schultür für die Absolventen des M-Zweigs an der Dießener Carl-Orff-Schule (COS) und entließ sie in einen neuen Lebensabschnitt.

Schulleiter Michael Kramer machte den Gästen und Schülern in seiner Rede bei der Abschlussfeier bewusst, welch besonderer Tag dies sei: „Ihr erhaltet heute den höchsten Abschluss, der an der Mittelschule vergeben werden kann! Ich bin stolz auf euch.“ Alle Schüler haben das Zeugnis in der Tasche – die fünf besten wurden dabei von Bürgermeisterin Sandra Perzul und der VR-Bank noch besonders mit Preisen geehrt. Zum ersten Mal gab es auch vom Förderverein der COS eine Auszeichnung in Höhe von 100 Euro für soziales Engagement in Schule und Gesellschaft. Luis Leyerer durfte sich darüber besonders freuen.

Auch für die Lehrkräfte gibt es zum Abschied von der Carl-Orff-Schule etwas

Mit kleinen Geschenken bedankten sich die Klassenelternsprecherinnen sowie die Schüler bei den Lehrkräften. In ihrem kurzweiligen Fotorückblick verwies Klassenlehrerin Alexandra Schmitt noch einmal auf die Höhen und Tiefen der letzten zwei Jahre und wünschte ihren Schülern viel Erfolg für die Zukunft: „Seid bereit, für die Gemeinschaft einzustehen!“ Die Grundlagen seien von Schmitt, die laut Schulleiter Michael Kramer für die Schule brennt, gelegt worden. Nun stünden den Schülern die Türen offen – sie können das Beste daraus machen, berichtet die Schule.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Grundschulchor unter Leitung von Lehrer Jakob Jokisch sowie der Lehrerband um Lehrer Mario Zahn. (AZ)