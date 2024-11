ADK eröffnet Weihnachtsausstellung im Dießener Kunstpavillon

Am Samstag, 23. November, eröffnet die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst ihre Advents- und Weihnachtsausstellung und beschließt damit zugleich das Ausstellungsjahr 2024.

90 Jahre alt wurde in diesem Jahr die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst, die mit ihrer ständigen Ausstellung in den Seeanlagen ein echtes Dießener Original ist. Von den Anfängen bis heute waren und sind namhafte Dießener Künstler und Kunsthandwerker Mitglied in der ADK, wie seit jeher die Abkürzung für diesen Künstlerverein lautet. Heute sind es 30 Werkstätten und Ateliers, die den Pavillon am See als Ausstellungsort nutzen. Alle Mitglieder müssen in Dießen leben und arbeiten, so schreibt es die Satzung der ADK vor. Vielen ist dieser Umstand gar nicht bekannt. Umso mehr Erstaunen löst es bei den Besuchern der Ausstellung am See aus, dass alles, was dort zu sehen ist, nur aus Dießen stammt, alles eben „Dießener Originale“, wie es in einer Mitteilung der ADK formuliert wird.

Dießener Christbaum und viel Gold und Silber bei der ADK

Für die Ausstellungseröffnung am Samstag wurde der Pavillon noch einmal umgestaltet. Zu entdecken sind deshalb auch neue Arbeiten der Mitglieder und Gastaussteller aus den Bereichen Fotografie, Glas, Holz, Keramik, Leder, Malerei, Metall, Papier, Schmuck, Stein, Textil und Zinnfiguren. Für weihnachtliche Stimmung sorgt neben den vielen kleinen Zinnfiguren der Zinngießer-Werkstätten und anderen Arbeiten natürlich auch in diesem Jahr wieder der Dießener Christbaum mit ausgefallenem Schmuck für den Weihnachtsbaum.

Schmücken lässt es sich aber auch speziell mit den Gold- und Silberschmiedearbeiten im Pavillon, die neben den anderen Gewerken inzwischen einen Schwerpunkt im Ausstellungsprogramm darstellen und die zu den ganz besonderen Weihnachtsgeschenken gehören.

Die Ausstellung wird am Samstag, 23. November, um 15 Uhr mit Heißem Bischof und Gebäck eröffnet. Bis Heiligabend ist dann immer montags bis freitags von 14 bis 17 und samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Danach geht es bis zur Wiedereröffnung des Pavillons im März in die Winterpause. (AZ)