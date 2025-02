Afrobeat, Bachata oder Salsa – das bietet die neue Tanzschule in Dießen

Den Körper in Verbindung mit der Musik zu bringen ist der Wunsch vieler Menschen. Tanzen fördert die kleinen grauen Zellen, hält jung und hilft dabei, einmal völlig abzuschalten und dem Alltagstrott zu entfliehen. Während Tanzen in unseren südlichen Nachbarländern und vor allem in Lateinamerika zur Kultur gehört, fristet es bei uns eher ein Schattendasein. Viele denken von sich, nicht tanzen zu können.

Kürzlich bot sich nun in Dießen mit drei Schnupperkursen die Gelegenheit, sich selbst vom Gegenteil zu überzeugen, schon leicht verschüttete Tanzkenntnisse wieder aufzufrischen oder einfach Spaß zu haben. Zum Anlass der Eröffnung der neuen Tanzschule von Cuban Salsa Power, mit Hauptsitz ist Augsburg, in Dießen am Marktplatz 2 zeigte das Tanzlehrerpaar Sarah Weidmann und Fran Chica Lopez drei Tänze, die seit Anfang Februar immer montags hier auch unterrichtet werden.

Fran Chica Lopez aus Andalusien tanzt seit seinem achten Lebensjahr Salsa

Weder Anmeldung noch ein Partner seien erforderlich, sagte Weidmann beim Tag der offenen Tür, zu dem über 30 Personen aller Altersgruppen gekommen waren. Von diesem Andrang war selbst das Tanzlehrerpaar überrascht, das mit dem Unterrichten bei Cuban Salsa Power in Augsburg 2024 begann und sein Angebot nun auf Dießen ausdehnen möchte. Lopez stammt aus Andalusien und fing bereits mit acht Jahren an, Salsa zu tanzen.

Peter Kaun jun. (links) mit dem Tanzlehrerpaar Sarah Weidmann und Fran Chica Lopez vor dem neuen Tanzraum am Marktplatz 2 in Dießen. Foto: Dagmar Kübler

An Tanzakademien erweiterte er seine Tanzkenntnisse zudem um Afrobeat, Kizomba, Bachata und Hip Hop und trat in Spanien auch in Shows auf. Nach Deutschland sei er nun gekommen, um Neues kennenzulernen, sagt er. Partnerin Sarah Weidmann wuchs in Barcelona in einem Elternhaus auf, in dem Tanzen eine große Rolle spielte. Bereits mit drei Jahren fing sie mit Ballett an. „Vor etwa zehn Jahren habe ich auf einer Salsaparty Feuer gefangen“, erzählt sie – und entwickelte danach eine Leidenschaft für lateinamerikanische Tänze.

Beim Salsa-Schnupperkurs zeigte sich, dass viele Gäste bereits Grundkenntnisse mitbrachten. So konnte Lopez gleich mehrere Arten des Grundschritts zeigen, und das Publikum lernte gleichzeitig die Musik der großen cubanischen Bands kennen. Strahlende Gesichter, schwingende Hüften und erste Schweißperlen zeigten, dass alle viel Spaß hatten. Viel Applaus gab es für das Tanzlehrerpaar, als es zum Abschluss einen ganzen Reigen von Figuren zeigte, die sich auf diese lebensfrohe und energiegeladenen Musik tanzen lassen.

„Afrobeat ist der Ursprung von Hip-Hop und Dance Hall“

Mehr körperliche Nähe verlangt Kizomba, ein Tanz, der aus Angola stammt. Lopez und Weidmann unterrichten eine Variation davon: Urban Kiz. Mit diesen Schrittfolgen taten sich die Teilnehmenden eindeutig schwerer, waren am Ende des Kurses aber ebenso begeistert wie vom Salsa. Afrobeat – das sprach insbesondere die Jüngeren an, die hier, vielleicht auch auf Grundlage von Reggaeton-Kenntnissen, eine gute Figur machten. „Afrobeat ist der Ursprung von Hip-Hop und Dance Hall“, erklärte das Tanzlehrerpaar, das sich nun auf zahlreiche Tänzer und Tänzerinnen und eine rege Community am Ammersee-Westufer freut.

Über 30 Personen nahmen jeweils an den drei Schnupperkursen in der neuen Salsa-Tanzschule in Dießen teil. Foto: Dagmar Kübler

Die Kurse finden immer montags statt. Den Anfang macht Afrobeat um 18 Uhr, dann folgt Kizomba um 19 Uhr und Salsa um 20 Uhr. Peter Kaun jun. ist Vermieter der Räume am Marktplatz 2 und selbst Tänzer. Nicht zuletzt deshalb versucht er sich erfolgreich darin, in Dießen eine Tanzszene zu etablieren.

Mit diesem neuen Tanzangebot, das er nach Dießen geholt hat, ergänzt er die bestehenden: In den gleichen Räumen gibt es nämlich noch mehr Möglichkeiten zu Musik, Bewegung und netten Kontakten. Jeden Donnerstag findet dort Zumba statt, um 17.30 Uhr für Anfänger und um 18.30 Uhr für Fortgeschrittene. Und mittwochs unterrichtet die Tanzschule Baila! ab 18 Uhr Bachata, cubanischen Salsa sowie Son.