Wellenbrecher soll den Steg in Aidenried schützen

Am Steg vor dem Freizeitgelände bei Aidenried soll ein Wellenbrecher gebaut werden. Warum sich damit auch der Bauausschuss in Dießen beschäftigt.

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung sein Einvernehmen für den Neubau eines Wellenbrechers im Ammersee beim Freizeitgelände in Aidenried gegeben. Wenngleich das Bauwerk am Ostufer errichtet werden soll, ist das auch ein Dießener Thema. Das 46,5 Quadratkilometer große Ammersee-Grundstück, in dem der Wellenbrecher gebaut werden soll, trägt die Flurnummer 1931 der Gemarkung Dießen.

Notwendig sei die Anlage wegen zunehmend auftretenden starken Winde und den dadurch vermehrt vorkommenden Schäden durch heftigen Wellenschlag an Booten und am Steg in Aidenried selbst. Wie das Landratsamt weiter mitteilte, bietet der Steg selbst nur Schutz vor Stürmen, die aus westlicher Richtung anrollen. Die Hauptwindrichtung liege aber in nordwestlicher bis nordöstlicher Richtung, und aus dieser Richtung sei der Steg ohne Schutz.

Auf 42 Metern Länge sollen am Aidenrieder Steg Pfähle gesetzt werden

Verschiedene Lösungsansätze, so die Behörde, seien hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Machbarkeit und Baukosten bereits diskutiert worden. Geeignet sei die Aufführung des Wellenbrechers als Pfahlreihe in Form von durchlässigen Holzbuhnen. Auf einer Länge von 42 Metern sollen sechs Meter lange Pfähle, die circa 80 Zentimeter über die Wasserlinie hinausragen, nördlich des Steges eingerammt werden. Zwischen den einzelnen Holzpfählen soll jeweils ein Zwischenraum in der Breite eines Pfahles frei bleiben. Diese Bauweise reduziere, so das Landratsamt, deutlich den Wellenschlag, erhalte die Grundströmung, bestehe aus nachhaltigem Baustoff und füge sich in das Landschaftsbild ein. Außerdem biete der Wellenbrecher einen weiteren Schutzbereich für Jungfische.

Je nach Schwankung des Wasserstandes werde die Pfahlreihe die Wasserlinie mal mehr, mal weniger überragen, ergänzte Johanna Schäffert, die Leiterin des Bauamtes.

Im Prinzip sei gegen das Bauvorhaben nichts einzuwenden, meinte auch Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger). Allerdings betrügen die Wasserschwankungen bei Hochwasser bis zu zwei Meter. Dadurch könne es passieren, dass der Wellenbrecher sich unter Wasser befinde und damit nicht sichtbar sei, warnte er. Für Wassersportler oder Freizeitkapitäne, die sich im Bereich des Wellenbrechers nicht auskennen, könne dies gefährlich werden. Er schlage deshalb vor, den Bereich des Wellenbrechers mit Bojen oder ähnlichem zu kennzeichnen. Diesen Vorschlag nahm der Bau- und Umweltausschuss in die Beschlussfassung auf.

