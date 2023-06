Aktionsmorgen für einen sicheren Schulweg in Dießen

Damit Schüler der Carl-Orff-Schule sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, gibt es immer wieder Aktionen, mit denen Verkehrsteilnehmer sensibilisiert werden sollen.

Die Dießener Carl-Orff-Schule setzt sich aktiv für die Sicherheit ihrer Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr ein. Auf Initiative des Elternbeirates fand in diesem Zusammenhang ein Aktionsmorgen „Verkehrssicherheit“ statt, bei dem die Bedeutung der Verkehrssicherheit für die Kinder hervorgehoben und sichtbar gemacht wurde.

Die beteiligten Eltern setzten dabei auf selbst gestaltete Schilder und Warnwesten, um die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken, welches nicht allein zur „dunklen Jahreszeit“ Relevanz hat. Zu diesem Zweck positionierten sich Mitglieder des Elternbeirates, die Schulleitung mit Lehrerinnen und Lehrern an der Buzallee und am Baumschulweg, wo die Bushaltestellen sind. Dort machten sie durch ihre Präsenz mit Schildern und Warnwesten auf die Gefahren rund um die Schule aufmerksam. Die Maßnahme ziele darauf ab, die Sichtbarkeit der Schulkinder zu erhöhen und das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für die Anwesenheit von Kindern im Straßenverkehr zu schärfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für Kinder im Straßenverkehr soll geschärft werden

Die Aktion folgte auf den bereits zu Beginn des Schuljahres stattgefundenen Aktionstag „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ und unterstreicht das kontinuierliche Engagement der Schule für diese Thematik.

Schulleiter Michael Kramer betonte die Bedeutung der Aktion und bedankte sich besonders bei den Schulweghelfern, die täglich dafür sorgen, dass die Kinder sicher die Straßen überqueren können: „Die Sicherheit unserer Schulkinder hat für uns oberste Priorität. Wir sind dankbar für das Engagement unseres Elternbeirates und möchten auch den Schulweghelfern unseren herzlichen Dank aussprechen. Ihre wertvolle Arbeit trägt maßgeblich dazu bei, dass unsere Schüler/-innen sicher zur Schule und nach Hause gelangen.“

Der Elternbeirat der Carl-Orff-Schule in Dießen zieht eine positive Bilanz

Der Elternbeirat zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Ergebnis der Aktion und zieht ein positives Resümee. Die erhöhte Sichtbarkeit der Kinder im Straßenverkehr wurde von allen Beteiligten als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wahrgenommen. Angesichts des Erfolges soll die Aktion wiederholt werden. (AZ)

