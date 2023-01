Dießen

vor 38 Min.

Alphorntöne gehen von Dießen rund um den Ammersee

Die Alphornbläsergruppe Ammersee beim Neujahrsanspielen am 6. Januar vor der AWO Dießen: (von links) Karl Vogel, Ignaz Zanantonio, Johannes Herzog, Peter Gayer, Peter Ostermeier, Barbara Schnegg, Kerstin Hildebrandt, Evi Eder und Maria Sohr.

Plus Seit über 46 Jahren gibt es die Ammertaler Alphornbläser in Dießen. Einem der Gründungsmitglieder wird jetzt eine besondere Ehre zuteil.

Von Kerstin Hildebrandt Artikel anhören Shape

Wenn in Dießen Alphörner zu hören sind, dann sind die Ammertaler Alphornbläser meist nicht weit. Seit über 46 Jahren spielt die Gruppe traditionelle mehrstimmige Alphornstücke, in letzter Zeit auch zunehmend Moderneres. Gespielt wird auf Alphörnern, die in F gestimmt sind und mit ihren etwa 3,60 m nicht nur beeindruckend groß, sondern auch nicht gerade leise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen