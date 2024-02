Dießen

vor 19 Min.

Am "21. Geburtstag" von Dietmar Scharfe wird seine Ausstellung in Dießen eröffnet

Bildhauer Dietmar Scharfe mit einer "heiligen Kuh", die in seinem Garten zu Hause ist. Der Künstler feiert am 29. Februar seinen Geburtstag mit einer Ausstellungseröffnung im Taubenturm.

Plus Der Dießener Künstler Dietmar Scharfe ist an einem Schalttag geboren. Heuer hat er zum 29. Februar einen besonderen Geburtstagswunsch.

Von Uschi Nagl

"Gussperlen sind ein Geschenk des Himmels. Das Erste, was der Ziseleur in der Gießerei entfernt, sind die Gussperlen. Doch nachdem ich selbst ziseliere, habe ich sie bei dieser Architektur-Skulptur natürlich gelassen. Die Gussperlen zeigen den Moment, wie kleine Kieselsteinchen, die auch wegkullern könnten. Und hier, das ist eine Türschwelle, die über die Jahrhunderte durchgetreten ist."

Mit geradezu poetischen Worten kann der Steinbildhauer Dietmar Scharfe seine Arbeiten beschreiben. In diesem Fall eine architektonische Szenerie, die an einen Tempel erinnert. Eine Kulisse, in der eine Frauenfigur sitzt, wartet, nachdenkt, träumt, vielleicht mit ihrem zarten Fuß an eine Gussperle stößt – dem Betrachter bieten sich viele Interpretationsmöglichkeiten.

