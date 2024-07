Am besten schon in den Ferien: Den Schulweg in Dießen üben

Auch heuer regt der Markt Dießen an, mit den Schulanfängern schon in den Sommerferien den Schulweg zu trainieren. Für die Erstklässler sei es besonders wichtig, sich an gefährlichen Stellen – wie etwa an stark befahrenen oder unübersichtlichen Kreuzungen – sicher zu fühlen und auch zu Hauptverkehrszeiten dem Verkehrsaufkommen gewachsen zu sein, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Regelmäßiges Training gebe Sicherheit und fördere die Orientierung im Straßenverkehr.

Das Elterntaxi – häufig als bequeme und vermeintlich sichere Alternative vorgezogen – sei nicht die bessere Lösung. Viele Gefahrensituationen und Unfälle entstehen erst durch autofahrende Eltern, habe eine Untersuchung des ADAC herausgefunden. Auch für das Kind ergäben sich viele positive Effekte durch den täglichen, selbstständigen Schulweg. Es werde selbstbewusster und lerne vorausschauend zu denken. Kindern, die sich auf dem Schulweg aktiv bewegen, falle es zudem leichter, sich auf Schulaufgaben zu fokussieren und konzentriert am Unterricht teilzunehmen.

Auch ein längerer und sicherer Schulweg ist versichert

Natürlich heiße das nicht, dass Erstklässler ab dem ersten Schultag alleine gehen müssen. Nach dem regelmäßigen Schulwegtraining in den Ferien könnten Eltern das Kind auch weiter begleiten. Beobachten und schrittweises Zurückziehen aus der Begleitung wird empfohlen. Das schaffe Sicherheit und Vertrauen auf beiden Seiten, beim Kind und bei den Eltern.

Ein Tipp zum Schluss: Die kürzeste Strecke vom Elternhaus zum Schultor ist nicht immer die sicherste. Lassen sich mit einem etwas längeren Weg Gefahrenquellen umgehen, sollten Eltern diesen „Umweg“ für ihr Kind aussuchen. Auch ein längerer Schulweg steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. (AZ)