Am Jahrestag des Mauerfalls erleben Gymnasiasten in Dießen Zeitgeschichte

Plus Der 9. November ist in vielerlei Hinsicht ein geschichtsträchtiger Tag. Am Ammersee-Gymnasium in Dießen erzählt an diesem Tag Martina Schoeneich von ihrer DDR-Vergangenheit.

Keiner der jungen Leute, die am Donnerstagvormittag größtenteils wie gebannt einem Zeitzeugenvortrag im Rahmen des Geschichtsunterrichts lauschten, hat zu der Zeit schon gelebt, von der Martina Schoeneich an diesem geschichtsträchtigen Datum erzählte. Der 9. November: Auf dieses Datum fällt 1918 während der Novemberrevolution die Ausrufung der Republik, 1923 der Hitlerputsch, 1938 die Reichspogromnacht und 1989 der Fall der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze.

Und am 9. November 2023 nimmt Martina Schoeneich, 1953 in der damaligen DDR geboren, Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen am Ammersee-Gymnasium in Dießen mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Seit 1992 lebt Martina Schoeneich in Dießen, nachdem sie 1981 aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedelt ist. Mit ihrem damaligen, inzwischen verstorbenen Mann (damals 28 Jahre alt) stellte sie (damals 26 Jahre alt) Anfang November 1979 einen offiziellen Ausreiseantrag für sich und die gemeinsamen Töchter, die zu diesem Zeitpunkt ein und sieben Jahre alt waren.

