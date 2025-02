Ambo und Altar sind im Dießener Marienmünster angekommen

Nicht nur dem Waaler Künstler Thomas Link, auch Pfarrer Josef Kirchensteiner ist eine leichte Anspannung anzumerken, als am Donnerstagmorgen der neue Ambo und der neue Altar für das Marienmünster in Dießen vorsichtig aus dem Lieferfahrzeug gehoben werden. Behutsam werden die insgesamt gut 700 Kilogramm schweren die Bauteile ins Gotteshaus gebracht. Im Altarraum ist bereits seit einigen Wochen alles vorbereitet. Der neue Ambo findet seinen Platz auf einem in rotem Marmor gehaltenen Sockel, auf dem er verschraubt und verklebt wird. Der neue Altar wird die Stelle einnehmen, an der über Jahrzehnte hinweg ein provisorischer Altar und in jüngster Vergangenheit ein hölzernes Modell des von Thomas Link geschaffenen Kunstwerks stand. „Nach 285 Jahren wird wieder ein fest verankerter Altar in das Marienmünster gebracht“, freut sich Pfarrer Kirchensteiner.

Reliquien der Seligen Mechtildis und des Heiligen Ulrich werden am 23. März der Öffentlichkeit präsentiert

Bevor die Mensa, also die Tischplatte, die auf dem Untergestell, dem Stipes, montiert wird, angebracht werden kann, muss der Altar-Unterbau mit dem Kirchenboden verbunden werden. In einer Steinplatte unter dem Altar werden im Rahmen der feierlichen Altar- und Ambo-Weihe Reliqiuen der Seligen Mechtildis sowie des Heiligen Ulrich eingebracht. Der Kirchengemeinde erstmals gezeigt werden sollen die Reliquien am Ende des Sonntagsgottesdienstes am 23. März, verrät Pfarrer Kirchensteiner. Die Gebeine der Seligen Mechtildis, die als Schutzheilige bei Gewittern angerufen wird, werden bereits seit 1739 in einem gläsernen Schrein im Marienmünster aufbewahrt.

Weil die Pfarreiengemeinschaft Dießen zum Bistum Augsburg gehört, sollen auch Reliquien des einstigen Augsburger Bischofs Ulrich im Marienmünster aufbewahrt werden. Ulrich war von 923 bis 973 der 19. Bischof von Augsburg und wurde 993 durch Papst Johannes XV. heiliggesprochen.

Die feierliche Weihe des neuen Altars und des neuen Ambos durch Bischof Bertram soll am Sonntag, 30. März stattfinden.