Ammersee-Gymnasium verabschiedet ukrainische Brückenklassen

Am vorletzten Schultag wurden am Ammersee-Gymnasium (ASG) in Dießen die ukrainischen Schülerinnen und Schüler aus den sogenannten Brückenklassen von der Schulgemeinschaft feierlich verabschiedet. Schulleiter Alfred Lippl blickte in seiner Rede auf zwei Schuljahre zurück, in denen die zuletzt 32 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine am ASG seit Herbst 2022 im täglichen Unterricht die deutsche Sprache und Kultur näher kennenlernten und sich engagiert auf den Unterricht in den Regelklassen im deutschen Schulsystem vorbereiteten.

Mit Blick auf das an der Schule etablierte Konzept für die Brückenklassen, in denen Deutsch als Zweitsprache, Mathematik, Englisch, Geografie, Kunst und Sport unterrichtet wurden, hob Lippl die großen Erfolge der ukrainischen Schülerinnen und Schüler hervor, wie das ASG mitteilt. So konnten nicht nur alle Schülerinnen und Schüler eine Bestätigung über den erfolgreichen Besuch des Unterrichts in den Brückenklassen in Empfang nehmen, sondern 13 Schülerinnen und Schüler erhielten zudem das Zertifikat für das Deutsche Sprachdiplom I, nachdem sie im Frühjahr 2024 mit guten und sehr guten Leistungen an den DSD I-Prüfungen teilgenommen hatten.

Acht ukrainische Schülerinnen und Schüler bewiesen darüber hinaus den Mut, nach nur zwei Jahren Deutschlernen an den Prüfungen für den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule an der Carl-Orff-Schule Dießen teilzunehmen. Sie alle meisterten den Mittelschulabschluss und erhielten aus den Händen von Lippl ihre Zeugnisse, vier Schülerinnen und Schüler schafften sogar erfolgreich den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule.

In den letzten zwei Schuljahren waren die Schülerinnen und Schüler der beiden Brückenklassen zu einer kleinen Familie zusammengewachsen, die miteinander viel erlebten. Sie unterstützten sich bei den vielen Schwierigkeiten gegenseitig, die großen Fortschritte machten ihre Lehrkräfte sehr glücklich. Lippl dankte insbesondere der Deutschlehrerin der beiden Brückenklassen, Natalia Govorko, für ihr Engagement für die Belange der ukrainischen Schülerinnen und Schüler. Die Brückenklassen am ASG freuten sich in den vergangenen zwei Schuljahre außerdem über die anhaltende Unterstützung durch den Markt Dießen und die Ukrainehilfe der Gemeindemitglieder, mit deren Unterstützung beispielsweise Seminartage, Exkursionen und Lektüren ermöglicht wurden.

Nach zwei Schuljahren wird das Brückenklassenmodell jetzt beendet. Die Schülerinnen und Schüler werden sich teils auf den Einstieg in das Berufsleben vorbereiten, teils besuchen sie Regelklassen an Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien. Sie alle waren am ASG sehr gern gesehen und werden der Schulgemeinschaft fehlen, heißt es abschließend. (AZ)