Amnesty International Ammersee setzt sich für Julian Assange ein

Den Fall des Monats August von Amnesty International kennt fast jeder: Es geht um den Wikileaks-Gründer Julian Assange, der seit Jahren inhaftiert ist.

Auch die Amnesty International-Gruppe am Ammersee macht im August im Sommerpause. Das nächste Treffen findet erst wieder am Donnerstag, 28. September, ab 19.30 Uhr im Schützengarten statt. Einen "Fall des Monats" gibt es aber auch im August, und dessen Namen dürfte jeder halbwegs am Zeitgeschehen Interessierte kennen: Julian Assange.

Dazu teilt die Amnesty International-Gruppe mit: Julian Assange wurde im April 2019 wurde Julian Assange von den britischen Behörden in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen. Dorthin hatte er sich sieben Jahre zuvor geflüchtet, um nicht von Großbritannien an die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden. Im Mai 2019 wurde er zu 50 Wochen Haft verurteilt, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Obwohl er bereits im September 2019 hätte freigelassen werden sollen, befindet er sich nach wie vor wegen eines Auslieferungsantrags der USA in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien. Die USA fordern seine Auslieferung, weil er auf seiner Plattform Wikileaks Dokumente veröffentlicht hat, die Handlungen des US-Militärs aufdeckten, die möglicherweise Kriegsverbrechen darstellen.

Am 6. Juni 2023 wies der britische High Court das jüngste Rechtsmittel gegen seine Auslieferung zurück. Julian Assange steht nun nur noch ein letztes Rechtsmittelverfahren offen, bevor der Rechtsweg ausgeschöpft ist und er sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden muss.

Nach Ansicht von Amnesty International würden Julian Assange in den USA schwere Menschenrechtsverletzungen drohen, unter anderem Haftbedingungen, die Folter oder anderer Misshandlung gleichkommen könnten. Julian Assanges Veröffentlichung enthüllter Dokumente auf Wikileaks dürfe nicht bestraft werden, da dies ein alltägliches Vorgehen im investigativen Journalismus ist. Zur Unterstützung dieser Forderung liegen entsprechende Briefe zur Unterschrift aus: in Dießen bei der Buchhandlung CoLibri, im Café Goldammer, Kopierzentrum, Cafe See You, Craftbräu, in der St. Hubertus-Apotheke, am Seekiosk und in der Markthalle und der Praxis Eyring, in Utting im Biomarkt La Vida. Im „Brief gegen das Vergessen“ bittet Amnesty International den Justizminister der USA, die Anklagen gegen Julian Assange fallen zu lassen. (AZ)