An welchen Sonn- und Feiertagen in Dießen die Läden öffnen dürfen

Der Markt Dießen regelt die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage neu. Viermal im Jahr dürfen die Geschäfte im Jahr zusätzlich Kunden bedienen.

Neu geregelt hat der Dießener Gemeinderat jetzt, an welchen Sonn- und Feiertagen die Läden geöffnet werden dürfen. Demnach wird dies an jährlich vier Tagen sein: An Christi Himmelfahrt und am darauffolgenden Sonntag, wenn in Dießen Töpfermarkt ist, außerdem beim seit Jahren eingeführten Marktsonntag am dritten Septemberwochenende. Neu aufgenommen wird der letzte Sonntag im April, an dem in diesem Jahr erstmals ein sogenannter "Frühlingsmarkt" stattgefunden hat. Damit wird die maximal mögliche Anzahl an verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen ausgeschöpft.

An diesen Tagen können abweichend vom Ladenschlussgesetz "Verkaufsstellen", wie es im Satzungsdeutsch heißt, für höchstens fünf zusammenhängende Stunden geöffnet werden. Weiter gilt, dass die Ladenöffnung "außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes" liegen und spätestens um 18 Uhr zu Ende sein müsse. (ger)

