Dießen/Andechs

vor 32 Min.

Keine Festivals mehr: Was von Orff in Andechs übrig bleibt

Plus Das Orff-Festival in Andechs erweist sich als unternehmerischer Misserfolg. Die Pflege des Werks von Carl Orff am Ammersee schrumpft heuer auf eine Lesung zusammen.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Zu einer Lesung schrumpft in diesem Jahr am Ammersee die Pflege des bairischen Welttheaters des lange Zeit in Dießen lebenden und in Andechs begrabenen Komponisten Carl Orff zusammen. Eine solche Lesung der Stücke "Astutuli" und "Die Bernauerin" kündigt der Rezitator Klaus Wittmann für Sonntag, 9. Juli, im Kloster Andechs an. Das 2018 erstmals veranstaltete "Carl-Orff-Festival Andechs Ammersee" findet hingegen keine Fortsetzung. Die Gründe dafür erläutert Veranstalter Florian Zwipf-Zaharia.

25 Jahre ist es her, dass unter der Trägerschaft des Klosters in Andechs 1998 erstmals das "Carl-Orff-Festival" im Florian-Stadl über die Bühne ging. 17 weitere Festivals folgten, bis nach Kontroversen zwischen Festivalleiter Marcus Everding und der die Veranstaltung bezuschussenden Carl-Orff-Stiftung die Tradition abbrach. 2017 wollten die Stiftung und der Veranstalter Florian Zwipf-Zaharia ein neues Festival aufziehen, die Insolvenz der damaligen Firma Zwipf-Zaharias vereitelte den Plan.

