Anna Abenthum erzählt die Geschichte eines starken Mädchens

Mit ihrem Kinderbuch "Lotta Löwenherz" will Anna Abenthum die Gefühle und Probleme eines Kindes aufzeigen, das mit einer körperlichen Behinderung zurechtkommen muss.

Der Dießener Autorin Anna Abenthum liegen Geschichten für Kinder am Herzen. Ihre Liebe dafür kommt nicht von ungefähr, denn Abenthum wuchs unter anderem mit den Geschichten wie beispielsweise „Wir Kinder aus Bullerbü“ oder „ Ferien auf Saltkrokan“ von Astrid Lindgren auf, die sie nachhaltig prägten. Die ehemalige Realschullehrerin wurde zu ihrem ersten Kinderbuch „Lotta Löwenherz – Mit den Armen kann man auch strampeln“ zum einen von ihrer eigenen Kindheit, als auch von der Geburt ihres Sohnes inspiriert.

Anna Abenthum hat das Kinderbuch "Lotta Löwenherz" geschrieben. Foto: Anna Abenthum

Da die Autorin mit einer Gehbehinderung zur Welt kam, beeinflusste dies auch ihre Kindheit. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse thematisiert Anna Abenthum in der Geschichte „Lotta Löwenherz“. Dabei handelt es sich um ein Mädchen mit leuchtend roten Haaren im Grundschulalter, das ebenfalls von Geburt an im Rollstuhl sitzt, da sie ihre Beine kaum bewegen kann. Im Prinzip kommt Lotta gut zurecht und führt fast ein ganz normales Leben. Und weil sie so stark ist und sich nicht entmutigen lässt, geben ihr die Eltern den Spitznamen „Lotta Löwenherz“. Denn das Mädchen erinnert sie an den tapferen König sowie die Brüder Löwenherz aus dem Buch von Astrid Lindgren.

Anna Abenthum aus Dießen schreibt über "Lotta Löwenherz"

Neben vielen Freunden hat Lotta einen großen Bruder, der sie in Notfällen beschützt und verteidigt, sodass sich niemand traut, sie aufgrund ihrer Behinderung zu ärgern. Doch als die Familie in ein behindertengerechtes Haus weit entfernt aufs Land umzieht und die Geschwister die Schule wechseln müssen, wird Lotta bang ums Herz. Nicht nur, dass ihr Bruder nun eine andere Schule besuchen und sie auf sich alleine gestellt sein wird, es erwarten sie neue Klassenkameraden und ein Umfeld, das ihr völlig unbekannt ist. Wie werden die Mitschüler auf sie und den Rollstuhl reagieren? Wird sie neue Freunde finden?

Anna Abenthum zeigt mit ihrem Kinderbuch die Gefühle, Gedanken und Probleme eines Kindes auf, das mit einer körperlichen Behinderung im alltäglichen Leben zurechtkommen muss. Auch der familiäre Umgang sowie die durch den Rollstuhl eingeschränkte Wohnsituation werden thematisiert. Anhand der vielschichtigen Lebenssituationen, die Lotta Löwenherz durchlaufen muss, schärft die Autorin den Blick des Lesers und sensibilisiert ihn in Bezug auf die kleinen Hindernisse, die ein Leben im Rollstuhl mit sich bringt. Die bildhafte Darstellung wird durch die farbigen Illustrationen von Katharina Reichert unterstützt.

Ein inklusives Kinderbuch, das in einer "Bullerbü-Landschaft" spielt

Berührungsängste und Vorurteile sollen bei der Lektüre vorsichtig abgebaut werden. Im Fortgang ihres Buches verdeutlicht Abenthum, dass es auch andere gesundheitliche Einschränkungen im Leben gibt, die zwar nicht sofort offensichtlich sind, aber genauso der Hilfe und Unterstützung durch ein liebevolles und wertschätzendes Umfeld bedürfen. Das inklusive Kinderbuch „Lotta Löwenherz – Mit den Armen kann man auch strampeln“, das vor dem Hintergrund einer intakten „Bullerbü-Landschaft“ spielt, ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Das Taschenbuch kostet 8,95 Euro und ist unter lottaloewenherz.de bestellbar.

