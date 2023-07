ASG-Ruderer freuen sich über Titel bei bayerischer Meisterschaft

Der Erfolg im vergangenen Jahr war kein Strohfeuer: Auch bei den diesjährigen Schulmeistermeisterschaften im Rudern holen die ASG-Sportler zweimal Gold.

Nach dem Überraschungserfolg bei den letztjährigen Bayerischen Schulmeisterschaften konnten die Ruderer des Ammersee-Gymnasiums (ASG) beim diesjährigen Landesfinale auf der Olympia-Regatta-Anlage in Oberschleißheim erneut zwei Goldmedaillen erringen.

Das Teilnehmerfeld vom Ammersee war bei den diesjährigen „Bayerischen“ so groß wie nie, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt 50 ASG-ler aus den Jahrgangsstufen 6 bis 11 traten gegen andere Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern an. Für einige der Athletinnen und Athleten begann der Wettkampftag bereits um 6.30 Uhr am Morgen, denn die rund elf Meter langen Boote mussten samt den dazugehörigen Skulls verladen und nach Oberschleißheim gebracht werden.

Beim zweiten ASG-Boot bricht ein Skull

Dort begannen die Vorläufe um 10.30 Uhr mit der jüngsten Altersklasse: Bei den zwölfjährigen Mädchen traten gleich zwei Boote vom Ammersee an. Das erste Boot lieferte sich lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Konkurrentinnen aus Starnberg und Dachau, musste sich aber auf den letzten Metern den beiden Booten vom Gymnasium Starnberg und vom Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau geschlagen geben und landete mit einem Rückstand von gerade mal acht Zehntelsekunden auf dem undankbaren vierten Platz. Pech hatte das zweite ASG-Boot, denn etwa 200 Meter vor dem Ziel brach ein Skull und so mussten die jungen Ruderinnen das Rennen abbrechen. Das war vor allem deshalb sehr ärgerlich, weil dieses Boot in den intensiven Vorbereitungstrainings eine technisch gute Leistung gezeigt hatte.

(Von links) Kilian Bscheid, Anton Knabel, Leopold von Gagern, Levin Blanke und Anton Mallaun wurden bayerische Schülermeister in der Ruder-Wettkampfklasse III. Das Bild zeigt sie mit Ruderlehrer Georg Büttner. Foto: Ammersee-Gymnasium

Die Wettkampfklasse III bei den Jungen im Alter von zwölf bis 14 Jahren war am stärksten besetzt. Hier gab es insgesamt drei Vorläufe, bei denen sich jeweils die beiden Erstplatzierten für den Finallauf qualifizierten. Von den beiden ASG-Booten scheiterte das jüngere Boot an dieser Hürde, die älteren ASG-Ruderer in dieser Wettkampfklasse schafften es souverän in den Endlauf. Dort trafen sie auf eine starke Mannschaft des Kurt-Huber-Gymnasiums Gräfelfing, das mit dem am Starnberger See beheimateten Münchner Ruderklub kooperiert und bei diesem Verein in Starnberg trainiert. Nach einem geglückten Start hatten Levin Banke, Kilian Bscheid, Leopold von Gagern, Anton Mallaun mit Steuermann Anton Knabel bei der 500-Meter-Marke einen Vorsprung von etwa einer Bootslänge herausgearbeitet. Mit langen kräftigen Schlägen konnten sie dem starken Endspurt des Gräfelfinger Bootes trotzen und gewannen knapp mit zwei Sekunden Vorsprung.

Souveräner Start-Ziel-Sieg für die Mädchen vom Ammersee-Gymnasium

Auch bei den Mädchen der Wettkampfklasse III ging das ASG mit zwei Booten ins Rennen. Beide Boote konnten im Vorlauf einen Platz unter den ersten Drei erkämpfen und waren damit für den Endlauf qualifiziert. Besonders Boot 1 des ASG mit Steuerfrau Clara Schamberger, Schlagfrau Anna von Wolffersdorf, sowie Swiata Hasiuk, Malena Zeug und Teresa Engelmann hinterließ im Vorlauf einen guten Eindruck, denn hier gewannen die letztjährigen Siegerinnen der Wettkampflasse IV souverän mit drei Bootslängen Vorsprung. Obwohl hier die Ruderinnen ein Jahr jünger waren als ihre stärksten Konkurrentinnen vom Riemenschneider-Gymnasium Würzburg, schafften sie im Endlauf einen souveränen Start-Ziel-Sieg und gewannen schließlich mit 12 Sekunden Vorsprung die Bayerische Meisterschaft in ihrer Altersklasse.

Weniger Glück hatten die ältesten Ruderer und Ruderinnen in ihren Finalläufen, denn sowohl die Jungs als auch die Mädchen mussten sich mit einem vierten Platz zufriedengeben. Da aber in diesen Booten die Teilnehmer größtenteils den jüngsten Jahrgängen angehören, stehen die Chancen gut, im nächsten Jahr auf das Siegertreppchen zu kommen.

Auch ein Verein unterstützt die Ruderer des Ammersee-Gymnasiums

Großen Anteil an dieser Erfolgsbilanz der ASG-Ruderteams haben nicht zuletzt die Trainer und Helfer des Vereins „Ammersee-Ruderer“, die jede Woche ehrenamtlich im Differenzierten Sportunterricht in Jahrgangsstufe 6 beziehungsweise im jahrgangsstufenübergreifenden Wahlunterricht Rudern aushelfen. Das sind Karin Bögle, Judith Hoy, Bodo Leimkohl, Ernst Maier und dem Jugendtrainer der Ammersee-Ruderer, Michael Feigl. (AZ)