Auch im „Backröhrl“ in Dießen ist jetzt der Ofen aus

In Dießen gibt es wieder ein Geschäft weniger, das seit Jahrzehnten fester Bestandteil in der Ortsmitte war: das „Backröhrl“ in der Herrenstraße 11. Bereits zum Monatswechsel hat Inhaberin Petra Sopper die Ladentür zugesperrt. Bis zum Jahresende räumt sie das Geschäft aus. Es gibt mehrere Gründe, die sie zu diesem Schritt veranlasst haben, erklärt sie gegenüber unserer Redaktion.

Kleine Bäckereien stehen seit Jahren unter Druck. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass es in Dießen und St. Georgen seit 2019 schon keinen produzierenden Bäcker mehr gibt. Das Backröhrl hielt seit vielen Jahren mit einem eher seltenen Geschäftsmodell auf dem Markt: Gebacken wurde zwar schon noch, aber die Teiglinge hierfür wurden von anderen Produzenten gekauft, erklärt Petra Sopper.

Brot und andere Backwaren werden immer häufiger im Supermarkt gekauft

Als wesentlichen Grund, warum auch sie jetzt ihr Geschäft geschlossen hat, nennt Sopper das in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr gewachsene Backwaren-Angebot in Supermärkten, sei es durch Backshops im Ein- oder Ausgangsbereich, in denen größere Bäckerei-Ketten ihre Waren verkaufen, oder durch Selbstbedienungstheken. Für die klassischen Bäckereien mit Produktion und Verkauf unter einem Dach in typischen Innenortslagen, aber abseits von Einkaufszentren und Supermärkten bleibt immer weniger Geschäft: sei es aus Gründen der Bequemlichkeit, weil man sich einen weiteren Weg spart, sei es aus finanziellen Überlegungen, weil die Backwaren, die mit der Zange aus dem Regal genommen werden können, erheblich weniger kosten als handwerklich gestellte Gebäcke, die die Kunden von Verkaufspersonal gereicht bekommen.

Daneben schauten die Verbraucher seit zwei Jahren aufgrund der Inflation deutlich mehr aufs Geld. Zu spüren sei dies vor allem sonntags: „Die Sonntage haben uns über Wasser gehalten“, blickt Sopper zurück, „aber jetzt sparen die Leute und essen am Sonntag wohl mehr Toastbrot, das Geschäft ist so eingebrochen, dass es sich nicht mehr rentiert.“ Aufgrund der Entwicklung der vergangenen zwei Jahre habe sie nun beschlossen, das Backröhrl zu schließen, um nicht auch noch die finanziellen Reserven aufzuzehren: „Ich zahle ja nicht dafür, dass ich arbeiten kann.“

Die Erneuerung der Straße wäre fürs „Backröhrl“ das nächste Problem geworden

Als dritter Grund für die Schließung sei nun noch hinzugekommen, dass in den nächsten Jahren Herrenstraße und Hofmark erneuert werden sollen. „Da weiß ich, dass wir das nicht überlebt hätten“, sagt Sopper.

Wie geht es mit ihr nun beruflich weiter? Sie werde sich nach einem Job in der Lebensmittelbranche umschauen, sagt Sopper zu ihren Zukunftsplänen. Konkreter ist offenbar schon, wie ab 2025 die bisherigen Bäckerei-Räumlichkeiten genutzt werden. Auch die Herrenstraße 11 wird, wie bereits etliche frühere Läden im Ortszentrum (so etwa auch die benachbarte ehemalige Glaserei Höckenreiner) zu einem Ausstellungsraum für das Möbel- und Design-Geschäft „Kunststück“ gegenüber, sagt Sopper. Im heutigen „Kunststück“ hat sich übrigens bis Ende der 1980er-Jahre auch eine Bäckerei befunden, zuletzt geführt von Anton Glasbrenner.

Die Soppers übernahmen vor fast 34 Jahren die frühere Bäckerei Höbel

In der Herrenstraße 11 wurde seit dem 19. Jahrhundert gebacken, bis 1990 war dort der Bäcker Josef Höbel (1931-2022) ansässig. Anschließend übernahmen Hans Jürgen und Petra Sopper das Geschäft. Allzu lange ging deren eigentlicher Plan nicht auf, denn Hans Jürgen Sopper konnte aufgrund einer Weizen- und Roggenallergie nicht mehr in der Produktion von Brot und Backwaren tätig sein, wie Petra Sopper zurückblickt. Seither wurde im Backröhrl dann nicht mehr produziert, sondern lediglich noch gebacken.