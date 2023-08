Auf gehts zum Mitmach-Tag bei der Dießener Feuerwehr

Was macht eigentlich die Dießener Feuerwehr? Diese Frage beantworten die Feuerwehrmänner und -frauen beim großen Mitmach-Tag und sie versprechen viel Spaß und Action.

Florian Hebel ist seit fast einem Jahr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Dießen. "Schuld" daran war der Marktsonntag in Dießen im vergangenen Jahr. Am Infostand, den die Feuerwehr dort aufgebaut hatte und an dem auch einige Vorführungen gezeigt wurden, hat der 47-jährige Geschäftsmann quasi "Feuer gefangen". Am Samstag findet wieder ein Mitmach-Tag der Feuerwehr statt.

Bis dahin habe er eher wenige Berührungspunkte mit der Arbeit der Feuerwehr gehabt, sagt Florian Hebel im Gespräch mit unserer Redaktion. Dabei ist sein beruflicher Wirkungskreis sogar ziemlich nah am Einsatzbereich der Feuerwehren: Florian Hebel vertreibt Feuerlöschsysteme, noch von München aus, demnächst aber soll seine Firma nach Dießen umziehen. Hier hat Hebel mit seiner Frau und den drei Kindern ein neues Zuhause gefunden.

"Ich habe mir schon länger überlegt, wie ich einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten kann", sagt Hebel. Was das aber konkret sein könnte, sei ihm lange nicht klar gewesen. Bis er eben in den Dießener Seeanlagen am Stand der Dießener Feuerwehr vorbeikam. "Ich habe dort einfach gefragt, ob es denn auch für mich in meinem Alter noch möglich sei, bei der Feuerwehr aktiv einzusteigen", erinnert er sich.

Florian Hebel ist erstaunt über die Professionalität der Ehrenamtlichen

Und schon ging es für den Familienvater los mit seinem Ehrenamt. "Wir Neulinge haben dann erst mal die Grundlagen gelernt. Das alleine war für mich schon sehr faszinierend. Ich hätte bis dahin nie gedacht, wie vielfältig und interessant die Aufgaben im Bereich der Feuerwehr sind", sagt Florian Hebel. Vor allem sei er wirklich begeistert davon, mit wie viel Professionalität die freiwilligen Feuerwehrleute agieren.

Er würde jederzeit wieder in dieses Ehrenamt einsteigen und wünscht sich viele Nachahmer. Damit auch junge Menschen für das Ehrenamt, insbesondere für das Engagement bei der Dießener Feuerwehr begeistert werden können, findet am Samstag, 26. August in Dießen ein Mitmach-Tag statt. "Ziel ist es die Arbeit der Feuerwehr den Dießener Bürgerinnen und Bürgern zu präsentieren und erlebbar zu machen und natürlich Nachwuchs für die Feuerwehr zu gewinnen. Das können neue Mitglieder für die Jugendgruppe oder Quereinsteiger wie Florian Hebel sein, die sich im Erwachsenenalter in der Feuerwehr engagieren wollen", sagt Stephan Schmid, der stellvertretende Vorsitzende der Dießener Feuerwehr.

Rundfahrt auf dem Ammersee oder im Feuerwehrauto durch Dießen

Jetzt findet wieder ein Mitmachtag samt Kinderferienprogramm bei der Dießener Feuerwehr statt. Und zwar am Samstag, 26. August, in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr rund ums Feuerwehr-Gerätehaus. Stephan Schmid, der stellvertretende Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Dießen verrät: "Es gibt spannende Mitmach-Übungen für Jugendliche und Erwachsene, beispielsweise auch am Feuerlöschtrainer". Außerdem können Interessierte mit dem Feuerwehrmehrzweckboot an Rundfahrten auf dem Ammersee oder an Land an Fahrten mit einem Feuerwehrfahrzeug teilnehmen. Am Infostand der Feuerwehr kann man sich genauer über die Arbeit informieren. Und für das leibliche Wohl ist mit Grillwurst und Getränken auch gesorgt.