Auf Torf in der Erde verzichten und das Klima schützen

Der Bund Naturschutz weist darauf hin, worauf es beim Kauf von Blumenerde ankommt. Damit das Hobby Garten nicht zum Schaden fürs Klima wird.

Viele Hobbygärtner kaufen in diesen Tagen Blumenerde ein, um den Garten frühlingsfit zu machen. Doch Vorsicht: Die meisten Produkte bestehen überwiegend aus Torf. Torfabbau zerstört aber unsere Moore und fördert die Klimakrise. Die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz (BN) gibt Tipps, worauf man beim Einkauf achten sollte.

Handelsübliche Blumenerde enthält häufig Hochmoortorf, der durch Abbau natürlicher Moore gewonnen wird und diese zerstört. „Moore bestehen aus Torf, der sich im Laufe tausender Jahre aus den abgestorbenen Teilen von Pflanzen gebildet hat und damit Kohlenstoff speichert. Torfabbau ist daher nicht nur schädlich für Moore, sondern auch für das Klima, erklärt Katja Holler vom BN

Torf kommt heutzutage in der Regel aus Osteuropa

Für den Torfabbau werden Moore entwässert. Dadurch verlieren seltene und vom Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen, von denen viele nur in Mooren vorkommen, ihren Lebensraum. In Bayern ist der Torfabbau weitgehend eingestellt – 95 Prozent der Moore sind bereits trockengelegt – daher kommt viel Torf aus den Mooren Osteuropas. „Weitgehend naturbelassene Moore werden zerstört, nur um in unseren Gärten Rhododendren oder Dahlien zu versorgen. „Dabei gibt es in jedem Gartencenter torffreie Erde zu kaufen“, weiß Katja Holler.

Aber Achtung: Man solle sich sich nicht vom Begriff „Bio-Erde“ verwirren lassen. „Bio“ bedeute in diesem Fall mit organischen Düngern versetzt, also frei von Mineraldüngern, aber nicht torffrei. Nur wo „torffrei“ draufsteht, ist auch wirklich kein Torf drin. Am besten für die Umwelt ist laut BN eine „torffreie Bio-Erde“. Die Naturschutzorganisation bittet auch darum, ebenso auf torfreduzierte Erde zu verzichten. „In Zeiten von Klimawandel und Artensterben darf kein Kompromiss mehr gemacht werden – auch nicht beim Gärtnern“, so Katja Holler. (AZ)