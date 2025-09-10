Auftakt der September-Konzerte

Volles Haus im Park: Strahlendes Spätsommerwetter lockte viele Musikfreunde in den Schacky-Park in Dießen am Ammersee. Sie saßen weit verstreut um den Monopteros auf den vorhandenen Sitzgelegenheiten oder in der Wiese auf ihren mitgebrachten Decken und lauschten traditioneller irischer Musik von „Catch the Bus“ - der Name stammt von einer so bezeichneten Irish Set Dance Tanzfigur.

Strahlendes Spätsommerwetter lockte viele Musikfreunde in den Schacky-Park. Foto: Marion Ratz

Die vier Musiker Martin und Dorothea Leopold (Uilleann Pipes / Whistles / Gesang und Bodhran / Gesang) und Cordula und Joachim Weber (Fiddle / Gesang und Gitarre) gewannen das Publikum mit ihrem virtuosen Zusammenspiel und ihren einfühlsamen Arrangements für sich. Am Ende freute man sich über die Zugaben. Und dann strahlte die Vorsitzende des Förderkreises Schacky-Park, Christine Reichert, über die Dankesworte von „Catch The Bus“: Dass dies die schönste Bühne im Laufe von 30 Jahren Musikauftritten gewesen sei. Ein Gewinn für alle!

