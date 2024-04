Augustinum Dießen begrüßt eine neue evangelische Pfarrerin

Unmittelbar nach dem Abschied von Christoph Jokisch wird seine Nachfolgerin als Pfarrerin im Augustinum in Dießen ins Amt eingeführt. Viele dürften sie von früher her kennen.

Mit der offiziellen Verabschiedung am Sonntag ist in der evangelischen Kirchengemeinde Ammersee West die Ära von Pfarrer Christoph Jokisch zu Ende gegangen. Während seine zuletzt halbe Stelle für den Dießener Sprengel nicht wieder besetzt wird, wurde noch am selben Tag seine Nachfolgerin für seine halbe Stelle im Augustinum Ammersee begrüßt: Es ist Marie Sunder-Plassmann, die viele bereits als frühere Prädikantin in der Kirchengemeinde und im Augustinum kennengelernt haben.

Der Direktor des Augustinums in Dießen, Claus Ammer, begrüßte herzlich die Augustinumsgemeinde, dankte Pfarrer Jokisch und hieß Pfarrerin Sunder-Plassmann herzlich willkommen. In ihrer Predigt legte die Pfarrerin eine Stelle aus dem Brief des Paulus nach Korinth aus und ermutigte die Zuhörenden, „wenn auch ihr äußerer Mensch verfällt“ wie Paulus schreibt, ihren „inneren Menschen“ zu nähren, zu pflegen und zu lieben. Das bedeutet, so Sunder-Plassmann, wir dürfen denken: „Ich bin nicht mein Gelenkschmerz, mein Herzproblem, meine Vergesslichkeit – ich bin Gottes geliebtes Kind. In mir drin ist eine junge Seele, ein froher Geist, ein kluger Kopf.“

Marie Sunder-Plassmann studierte Landwirtschaft, Sozialpädagogik und Theologie

Sie habe zeit ihres Lebens schon Pfarrerin werden wollen, erzählt Marie Sunder-Plassmann, aber bei ihrem Abitur wusste sie nicht, dass Frauen es inzwischen auch werden konnten. So lernte und studierte sie Landwirtschaft und arbeitete in diesem Beruf. Als sie später wieder Theologie studieren wollte, habe es geheißen, nun wäre sie zu alt, um noch Pfarrerin zu werden. So studierte sie Sozialpädagogik und arbeitete als Kindergärtnerin am Ammersee und im aufsuchenden sozialpsychiatrischen Dienst in München. Währenddessen studierte sie endlich Theologie, wurde zunächst Vikarin in Buchenau und war in den vergangenen sechs Jahren Gemeindepfarrerin in Amorbach im Odenwald, bevor sie jetzt eigentlich in den Ruhestand hätte gehen können.

Wegen eines sehr interessanten Architekturauftrages ihres Mannes Alfred, der Planung einer koptischen Kirche für die ägyptische Kirchengemeinde in München, zog das Ehepaar vor einem halben Jahr zurück an den Ammersee.

Im Dießener Augustinum sind zwei Frauen als Seelsorgerinnen für rund 380 Bewohner tätig

Und hier nimmt Sunder-Plassmann jetzt eine neue Tätigkeit auf: Sie ist mit der katholischen Pastoralreferentin Birgit Cammerer Seelsorgerin im Augustinum, in dem rund 380 Menschen leben.

Lesen Sie dazu auch

Wie bisher wird Sunder-Plassmann im Augustinum sonntags um 9.30 Uhr einen Gottesdienst halten – und dazu seien auch alle evangelischen Christen in Dießen eingeladen, betont sie. Wie berichtet wird der Sprengelgottesdienst in der Friedenskirche in der bisherigen Weise nicht mehr stattfinden. Weitere fixe Termine sind donnerstags um 17.15 Uhr das Format "Angedacht", bei dem in meditativer Weise ein biblischer Text ausgelegt wird, und zweimal monatlich eine ökumenische Veranstaltung in Form eines Bibelgesprächs, Taizé-Gebets oder einer Veranstaltung, die sich am Verlauf des Kirchenjahrs orientiert.