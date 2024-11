Aus der Mechtildisquelle in Dießen sprudelt wieder Heilwasser

Wer in letzter Zeit einen Spaziergang zur Mechtildisquelle am Rand des Dießener Schatzbergwaldes unternommen hat, um dort das Wasser zu kosten, dem heilende Kräfte zugeschrieben werden, musste unverrichteter Dinge weiterziehen. Denn die Quelle war versiegt. Seit wann genau kein Wasser mehr geflossen ist, ist nicht bekannt, aber nachdem unsere Redaktion an verschiedenen Stellen im Markt Dießen darauf aufmerksam gemacht hat, sprudelt sie wieder. Zu verdanken ist das dem Dießener CSU-Gemeinderat und und stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr St. Georgen, Johannes Wernseher und Alex Becker.

Das Wasser, das einer Quelle unterhalb der 1885 erbauten Mechtildiskapelle entspringt, soll, so zumindest steht es in der Broschüre „Heilige und heilkräftige Quellen in der Ammersee Region“, besonders in den Morgenstunden gegen Augenleiden helfen und Magenerkrankungen kurieren. Auf einer Tafel an der Brunnengrotte ist zu lesen: „Diese Quelle ist ein Abfluß des Brunnens in der Burg Schönenberg, wo die hl. Mechtild anno 1127 geboren wurde u. in Ihrer Jugend oft hier getrunken hat. Diesem Wasser wurde ehemals große Heilkraft besonders in Augenleiden zugeschrieben. 1869 wurde die Quelle neu gefaßt. Renoviert 1885.“

Schon einmal musste die Mechtildisquelle neu gefasst werden

Irgendwann nach dem 31. Mai, an dem Tag ist das Wasser nach Angaben von Heinz Sattler vom Mechtildisverein Dießen noch gelaufen, muss es passiert sein, dass die Wasserleitung verstopfte. Aufgefallen war das allerdings erst vor wenigen Tagen einem Spaziergänger, der seiner Enttäuschung über die versiegte Quelle in den sozialen Medien kundtat. Auf Nachfrage bei Dießens Pfarrer Josef Kirchensteiner, ob bekannt sei, dass die Quelle nicht sprudelt, brachte nicht viel.

Kirchensteiner war überrascht, gab aber den Tipp, sich an den Mechtildisverein zu wenden. „Die Kapelle und auch der Brunnen stehen auf Staatsgrund, da müsste das Forstamt zuständig sein“, gab Heinz Sattler auf Nachfrage zur Antwort. Der Mechtildisverein Dießen sei nur für die Mechtildiskapelle zuständig. Forstrevierleiter Andreas Brem allerdings konnte auch nicht weiterhelfen und verwies an Eberhard Sening vom Bund Naturschutz. „Vielleicht kennt er die Ursache.“

Sening konnte zumindest so viel berichten: „Die Rohre liegen in einer Lehmschicht, da könnte sich im Laufe der Zeit etwas verschoben haben.“ Schon einmal habe die Quelle neu gefasst werden müssen, weil kein Wasser mehr durch die Rohrleitung floss. Die Quelle liegt, wie Sening erläutert, in Kalksinterterrassen. Da der Tuff immer weiter wachse, könnte es zu einer Kalkverstopfung gekommen sein. „Wasser ist auf jeden Fall genug da. Die Rohre müsste jemand reinigen.“

Und genau da lag das Problem: Wer ist zuständig für die Reinigung und Instandhaltung der Mechtildisquelle? Im Laufe unserer Recherchen gab es darauf keine Antwort. Allerdings hatte in der Zwischenzeit Heinz Sattler mit Johannes Wernseher Kontakt aufgenommen. Sattler wusste, dass Wernseher mit den Zimmerermeistern Thomas Happach und Maximilian Albert ehrenamtlich im Frühjahr das defekte Dach der kleinen Brunnengrotte repariert hatte. Und das gleich zweimal. Denn kurz nach der Instandsetzung war ein Baum darauf gestürzt und das Dach musste erneut repariert werden.

Wernseher fuhr also kurzerhand mit Alex Becker zur Quelle, befreite die Rohrleitung vom angesammelten Schlamm und reinigte den Ablauf. Jetzt sprudelt sie wieder, die Mechtildisquelle im Schatzbergwald, ob das Wasser allerdings als Trinkwasser genutzt werden kann, ist laut Heinz Sattler nicht sicher.