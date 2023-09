Ausstellung im Schloss Fußberg: Marys Kunst reist von St. Georgen nach Gauting

Die in St. Georgen lebende Malerin Marion Schlemmer stellt ihre intuitiv entstehenden Werke in der Remise von Schloss Fußberg in Gauting aus.

"Meine Kunstwerke entstehen intuitiv aus dem Moment, dem Gefühl und dem inneren Impuls. Dabei lasse ich mich auf den Malkörper ein, bis er mit mir klingt und schwingt", sagt die Künstlerin Marion Schlemmer über sich und ihre Arbeit. Beim Malen könne sie sich öffnen und einen leeren Raum entstehen lassen, ähnlich wie bei einer Meditation. In diesem Raum lasse sie ihre Kreativität frei fließen und ein ganz bestimmtes Bild entstehen.

Für die in St. Georgen lebende Malerin sei es immer wieder faszinierend zu sehen, wie Farben und Malwerkzeuge über den Malgrund tanzten. "Einmal ist es wie ein Spiel, voller Neugier und Offenheit, ein anderes Mal ein kindliches Staunen und die pure Freude am Entstehen lassen."

Marion Schlemmer lässt sich von Erinnerungen inspirieren

Manchmal erinnere der Entstehungsprozess ihrer Werke an einen Paartanz, voller Gefühl, Hingabe, Sinnlichkeit und Lust sich führen zu lassen. In einigen Bildern klingt für Marion Schlemmer die Musik der Natur wieder, etwa das emsige Summen der Bienen, das heitere Vogelgezwitscher am Morgen, oder das Rauschen der Blätter im kühlen Wind.

"Ebenso inspirieren mich Erinnerungen aus der Vergangenheit, wie etwa der Duft und der Geschmack eines reifen Pfirsichs im Sommer, die leuchtenden Farben des letzten Urlaubs, das prickeln der nackten Fußsohlen im taufrischen Gras." Auch bilde sie ihre tiefe Dankbarkeit für das Leben, das Glück tiefer Freundschaft oder einfach nur das wohlige Schnurren der Katze auf dem heimischen Sofa in ihren Werken ab. "Für mich ist es ein aufregendes Erkunden und Entdecken, was sich Stück für Stück auf der Leinwand abbildet", erläutert die Malerin.

Als ein großes Geschenk und Vergnügen empfinde sie immer wieder auch den Austausch mit Kindern als Betrachter, denn sie gingen meist beherzt auf Schatzsuche. Die Wahrnehmung und Erzählung was ihnen das jeweilige Bild offenbart, berühre sie jedes Mal aufs Neue. Die Gemälde laden aber auch die Erwachsenen ein, in den Dialog zu gehen. Neue Ansichten entstehen zusätzlich dadurch, dass viele Gemälde sowohl als Hochkant, als auch als Querformat gehängt werden können.

Ausstellung in der Remise im Schloss Fußberg in Gauting

"Bilder können wohltuend für Herz und Seele sein. Gemälde entstehen zu lassen, welche die Fantasie anregen, harmonisierend wirken und verhärtende Positionen aufbrechen können, unterstreichen mein Ansinnen als Künstlerin", beschreibt Marion Schlemmer ihre Arbeiten.

In der Remise im Schloss Fußberg in Gauting sind die Arbeiten der Künstlerin aus dem Dießener Ortsteil St. Georgen bis einschließlich Mittwoch, 4. Oktober zu sehen. Während der Öffnungszeiten montags bis freitags zwischen 16 und 19 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr ist die Künstlerin persönlich im Ausstellungsraum in Gauting anzutreffen. (AZ)