Ausstellung in Dießen: Bilder, Keramik und Skulptur

Während des Dießener Töpfermarkts und darüber hinaus zeigt das Kunststück in der Dießener Herrenstraße bis 25. Juni neue Arbeiten auf Papier von Thomas Heyl und Skulpturen aus Ton, Keramik und Stein von Klaus Schultze. Ein weiterer Teil der Ausstellung ist im "raumwerk – Concept Store und Galerie" in München zu sehen.

Die Werke der beiden – abstrakt und analytisch der eine, gegenständlich und heiter der andere – haben laut Pressemitteilung bei ihrem Rendezvous in den Räumen des Einrichtungsgeschäfts im alten Dießener Stadthaus einen besonders schönen Klang miteinander. Die beiden Künstler entstammen unterschiedlichen Generationen, und jeder arbeitet auf ganz eigene Weise. Der 1960 geborene Thomas Heyl vorwiegend in Acryl auf Papier, der ältere Klaus Schultze, der viele Jahre die Professur der Keramikklasse an der Münchner Kunstakademie innehatte, mit Materialien wie Ziegelstein, Ton und Keramik. In der aktuellen Ausstellung dürfen ihre Werke miteinander in Verbindung treten.

"Hand" lautet der Titel dieser Skulptur von Klaus Schultze, die in der Ausstellung im Dießener Kunststück zu sehen ist. Foto: Nica Haug

Wer möchte, kann in der Dynamik ihres jeweiligen Duktus, ihrer Experimentierfreude und dem Formenreichtum ihrer Kunst eine Verwandtschaft sehen. Während des Töpfermarkts (18. bis 21. Mai) hat das Kunststück, Herrenstraße 16 in Dießen, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (AZ)

