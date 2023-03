Ausstellung in Dießen: Landschaften, abstraktes und Fineart-Prints

Plus Zwei Dießener Geschäftsfrauen und ein Fotograf zeigen unter dem Titel "3 Tage Malerei und Fotografie" ihre Werke im Blauen Haus in Dießen.

Mit der Ausstellung "3 Tage Malerei und Fotografie" erfüllten sich die beiden Dießenerinnen Heide Tücking-Seidl und Gertraud Moll einen lang gehegten Traum - eine eigene Ausstellung im Blauen Haus. Um als Dreiklang perfekt zu sein, holten sich die beiden Damen, die man bislang nicht unbedingt mit Kunst, sondern eher mit der Dießener Geschäftswelt assoziierte, den Fotografen Oswald Müller ins Boot, der in Dießen ebenfalls kein Unbekannter ist.

Viele erinnern sich an Heide Tücking-Seidl als Seglerin und Geschäftsfrau. Bis 2001 leitete sie die älteste Binnensegelschule Deutschlands, die heutige Segelschule Marx in Dießen. Das Heide Tücking-Seidl in ihrer Jugend in den 1960er-Jahren zehn Semester Malerei an der Münchner Kunstakademie und in Paris studierte, wissen nur wenige. Doch wie das Leben so spielt, ist die junge Künstlerin damals nach ihrem Studium nicht in einem Atelier gelandet, sondern erst einmal in der Familienphase und als Teilhaberin der renommierten Segelschule ihres Vaters Heinrich Seidl, in exponierter Lage in Dießen am Ammersee.

Zwei Geschäftsfrauen widmen sich der Kunst

Nach ihrem Studium, erzählt Heide Tücking-Seidl im Blauen Haus - nun umgeben von Ölbildern, nicht von Segelbooten - habe sie 40 Jahre lang nicht mehr gemalt, doch dann sei die Sehnsucht nach der Kunst riesig geworden. Beim Wiedereinstieg in die Malerei sei für sie die Malerin und Kunstdozentin Andrea Sieger eine wichtige Lehrerin gewesen. "Durch sie habe ich langsam wieder in meine Malerei hineingefunden", sagt Tücking-Seidl. Ihre Themenschwerpunkte sind heute Felsen, Wüste, Sand, Strand und Wasser, oder auch die stattliche Linde, die in ihrem Garten steht. "In allen meinen Bildern kommen abstrakte Flächen vor, aber ich brauche immer einen Boden, einen Himmel und den Horizont, also die Gegenständlichkeit", erklärt die Malerin. Und so entstehen in Öl auf Leinwand stimmungsvolle Landschaften, "die manchmal auch politisch sind", so Tücking-Seidl, wie zum Beispiel schmelzende Gletscher, eine untergehende Insel oder das Bild "Wale schlachten" das zeigt, wie sich eine malerische Bucht in Island blutrot verfärbt.

Gertraud Moll ließ sich schon als Kind von Großvater und Onkel inspirieren

Gertraud Moll bringt Ausstellungserfahrung mit. Sie zeigte ihre meist großformatigen Arbeiten in den vergangenen Jahren schon mehrfach in Privatausstellungen in ihrem eigenen Haus, im Garten oder in ihren Geschäftsräumen in Dießen. Ihre strahlenden, farbenfrohen Acrylbilder ziehen den Blick magisch an, Titel tragen sie nicht. "Ich finde, in abstrakter Kunst darf jeder das sehen, was er möchte", sagt die gebürtige Dießenerin, die man in ihrem Heimatort vorwiegend als Immobilienfachfrau kennt. Doch seit mehr als 25 Jahren ist die Malerei ihre große Passion. Sie habe viel ausprobiert, Aquarell, Öl, Pastellkreiden, Acryl, und sie habe mehrere Akademien besucht. Malen sei für sie längst mehr als ein Hobby, sagt die Künstlerin: "Es macht Spaß, wenn man eine gute Resonanz bekommt, und wenn man gelegentlich ein Bild verkauft."

Schon in ihrer Kindheit, berichtet Moll, seien ihr Großvater und ein Onkel, die als Steinmetze viele schöne Entwürfe gezeichnet hätten, inspirierend für sie gewesen. Heute fasziniere sie das kreative Chaos auf der Leinwand, mit dem ihre Malerei stets beginne, und aus dem sie dann mit Pinsel, Spachtel und Schütttechnik das Wesentliche herausarbeite.

Lesen Sie dazu auch

Fineart-Prints von Oswald Müller sind ein verbindendes Element in der Ausstellung

Das Stelldichein von Gegenständlichkeit und Abstraktion, von Fotografie und malerischen Momenten fasziniert Gertraud Moll und Heide Tücking-Seidl auch in der Fotografie von Oswald Müller. Dessen hochwertige Fineart-Prints auf Papier und Leinwand, überwiegend mit Motiven aus der Ammersee-Region, haben sie deshalb gerne als Drittes eigenständiges und zugleich verbindendes Element in ihre Ausstellung eingeladen. Oswald Müller konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht selbst anwesend sein.

Keine Frage: Heide Tücking-Seidl und Gertraud Moll können stolz sein auf ihr spätes künstlerisches Coming-out. Schade nur, dass die Ausstellung "3 Tage Malerei und Fotografie" im Kulturforum Blaues Haus bereits zu Ende ist. Eine Fortsetzung wäre jederzeit wünschenswert.