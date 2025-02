Ausweichmanöver führt in Dießen zu Kollision mit dem Gegenverkehr

Am Samstag kam es gegen 10.30 Uhr im Gemeindegebiet Dießen zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2056 auf Höhe der Abzweigung nach Raisting. Ein 39-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau fuhr mit seinem Auto von Fischen kommend in Richtung Dießen. An der Abzweigung nach Raisting übersah dieser eine vor ihm verkehrsbedingt wartende 76-Jährige, welche mit ihrem Fahrzeug nach links in Richtung Raisting abbiegen wollte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, versuchte der 39-Jährige nach links auszuweichen. Er touchierte hierbei das Heck der Skoda-Fahrerin und kam anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo er in der Folge mit dem Auto eines entgegenkommenden 28-jährigen Dießeners kollidierte, informiert die Polizei Dießen.

Zwei Fahrzeuge müssen nach Unfall in Dießen abgeschleppt werden

Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. (AZ)