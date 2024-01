Auszeichnung: Dießen hat eine musikbegeisterte Schule

Die Carl-Orff-Schule in Dießen erhält in wenigen Wochen ein ganz besonderes Zertifikat und Schulleiter Michael Kramer berichtet im Radio über den musikalischen Schulalltag.

Die Carl-Orff-Grundschule in Dießen wird für ihr herausragendes Engagement im Bereich der musikalischen Bildung ausgezeichnet. Das Zertifikat "Musikbegeisterte Grundschule" wird der Schule laut Pressemitteilung durch Staatsministerin Anna Stolz im Rahmen einer Zertifizierungsfeier am 6. März im Max-Joseph-Saal der Residenz in München verliehen.

Die Carl-Orff-Mittelschule (COS) wurde bereits im Vorfeld als eine von acht bayerischen Mittelschulen für das besondere musikalische Engagement ausgezeichnet. Die Auszeichnung zur „Musikbegeisterten Grundschule“ ist das Ergebnis eines langjährigen Engagements und der harten Arbeit des Lehrerkollegiums an der COS. Besonders dankt Schulleiter Michael Kramer den Kolleginnen und Kollegen, die maßgeblich an der Entwicklung dieses musikalischen Profils über viele Jahre hinweg beteiligt waren. Ein besonderer Dank gebühre dabei auch dem ehemaligen Schulleiter Michael Bauer, dessen Herz stets für die Musik geschlagen und der den Grundstein für die musikalische Profilbildung der Schule gelegt habe, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der ehemalige Schulleiter Michael Bauer hat den Grundstein für die musikalische Schule in Dießen gelegt

Unter der Leitung von Kramer setzt die Schule ihren Weg fort, hat neue Projekte an der Schule initiiert und neue Kooperationspartner gewinnen können, die das Musikprofil der Schule weiter stärken. "Musik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bildungsarbeit und trägt maßgeblich zur ganzheitlichen Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler bei. Die Kooperationen mit der Musikschule, dem Musikverein Dießen und der internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation sind dabei wichtige und verlässliche Partner", betont der Schulleiter.

Die Lehrerband der Carl-Orff-Schule bei ihrem Auftritt beim Seeanlagen-Fest in Dießen. Foto: Uschi Nagl (Archivbild)

Barbara Kling, Studienrätin an der COS und Fachberaterin für Musik am staatlichen Schulamt Landsberg, fügt hinzu: "Die Auszeichnung als Musikbegeisterte Grundschule bestätigt unsere Bemühungen, den Kindern ein breites Spektrum an musikalischen Erfahrungen zu bieten und sie in ihrer kreativen Entfaltung zu unterstützen."

Die Carl-Orff-Schule bietet Schülerinnen und Schülern eine große Bandbreite an Möglichkeiten zur musikalischen Bildung und kreativen Entfaltung. Neben dem regulären Musikunterricht können sie an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen: Ein Chor für Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Jahrgangsstufe, in der Orff-AG können die Kinder ihre kreative Seite entdecken, indem sie mit verschiedenen Instrumenten und rhythmischen Elementen experimentieren und eigene Musikstücke gestalten.

Tanzen und Theater spielen gehört zum Repertoire der Carl-Orff-Schule in Dießen

Die Theater- und Tanz-AG bietet Raum für künstlerische Ausdrucksformen und unterstützt die Schülerinnen und Schüler in ihrer kreativen Entwicklung. Eine Bläserklasse in den Jahrgangsstufen 3 und 4 ermöglicht es den Kindern, ein Blasinstrument zu erlernen und gemeinsam in einem Ensemble zu musizieren. Die Teilnahme an den bayernweiten Aktionstagen Musik ermöglicht es den Schulkindern, Musik in verschiedenen Facetten kennenzulernen und aktiv mitzugestalten. Ebenso treten sie auch an Schulfesten, im Ort und in Altenheimen auf, wo sie ihre musikalischen Fähigkeiten präsentieren und gleichzeitig soziale Verantwortung übernehmen.

Michael Kramer spricht im Radio über den musikalischen Schulalltag der COS. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Aus dem musikalischen Schulalltag berichtet Michael Kramer auch in der Sendung "Klassikplus" mit dem Titel "Da ist viel mehr Musik drin!", die am Freitag, 2. Februar, von 19:05 bis 20:00 Uhr auf BR-Klassik ausgestrahlt wird. Eine Wiederholung folgt am Samstag, 3. Februar, um 14:05 Uhr. In dieser Sendung wird Schulleiter Michael Kramer von der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule in Dießen am Ammersee gemeinsam mit Ministerialrätin Birgit Huber vom Kultusministerium und Anna Hoffmann von der BLKM über die Förderung musikalischer Bildung und die Projekte zur Stärkung der Musik an den Grundschulen in Bayern mit BR-Klassik-Moderatorin Julia Schölzel sprechen.

Schulleiter Michael Kramer ist Gast in der Radiosendung "Klassikplus"

In dem Beitrag werden einige Kinder der COS zu Wort kommen, es werden Ausschnitte der Lehrerband „LeBaCOS“ mit dem Kinderchor, unter der Leitung von Jakob Jokisch und Mario Zahn, und vielfältige Projektumsetzungen exemplarisch zu hören sein.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat das Profil der musikbegeisterten Grundschule für das Schuljahr 2023/24 ausgearbeitet, um das Musikleben an Grundschulen gezielt zu fördern und auszuweiten. Durch verschiedene Förderinstrumente und durch eine finanzielle Unterstützung der zertifizierten Schulen wird das gemeinsame Musizieren gefördert. Partner dieser Initiative sind die Bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik (BLKM) und der Bayerische Musikrat (BMR). (AZ)