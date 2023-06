Dießen

12:04 Uhr

Auto wird in Dießen auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz in Dießen wird am Donnerstag ein Auto angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz am Augustinerberg in Dießen wird am Donnerstag ein Auto angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

