Automatenverkauf: Kein Platz für Onkel Tom in Dießen

Ein Starnberger Unternehmen will am Untermüllerplatz einen 24-Stunden-Verkaufsautomaten aufstellen. Warum der Bauausschuss in Dießen das jedoch ablehnt.

Onkel Tom wird sein großes Banner, das im Schaufenster der ehemaligen Allianz-Agentur im Einmündungsbereich Fischerei/Untermüllerplatz in Dießen die Eröffnung eines 24-Stunden Automatenstores ankündigt, voraussichtlich wieder abhängen müssen. Andere Nutzungsänderungen in dem Gebäude, in dem sich auch ein Restaurant befindet, wurden vom Bau- und Umweltausschuss in der jüngsten Sitzung allerdings befürwortet.

Nach einer kurzen Diskussion wurde der geplante 24-Stunden-Automatenstore „Onkel Tom“ mit 6:3 Stimmen abgelehnt. Das Unternehmen aus Starnberg bietet, wie es auf der Homepage heißt, unterschiedlichste Lösungen für individuelle Vertriebskonzepte mit Verkaufsautomaten an, bis hin zur Franchise-Partnerschaft.

