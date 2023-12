Bad in St. Alban: Neuer Pächter unterschreibt Vertrag

Die Vorbereitungen für die Saison 2024 im St. Albaner Bad können beginnen: Der neue Pächter Peter Kaun junior hat den Vertrag mit dem Markt Dießen unterzeichnet.

Schneller als bei den vorhergehenden Pächtern wurde jetzt der Pachtvertrag für den Kiosk am St. Albaner Strandbad unterzeichnet. Nachdem der Dießener Gemeinderat Peter Kaun junior in seiner Sitzung am 4. Dezember den Zuschlag für die Kioskpacht gegeben hatte, unterzeichneten Bürgermeisterin Sandra Perzul und der Dießener Gastro- und Catering-Unternehmer am Freitag vor Weihnachten im Rathaus den Pachtvertrag. "Herr Kaun kann nun mit den Planungen loslegen und freut sich gemeinsam mit mir auf die neue Badesaison", schrieb dazu die Bürgermeisterin. Sie wünsche ihm und seinem Team alles Gute und viel Erfolg und Spaß, damit die Badegäste ihren Badeaufenthalt genießen können. (AZ)

