Badefloß und Straßenbau: In Dießen geht es voran

Vor dem Bad in St. Alban will der Markt Dießen ein Badefloß in den Ammersee setzen.

Von Gerald Modlinger

Die Genehmigung für ein Badefloß in St. Alban ist jetzt da. Auch zum Straßenbau in der Herrenstraße und in der Hofmark in Dießen gibt es Neuigkeiten.

Bei zwei lang diskutierten Vorhaben des Marktes Dießen geht etwas voran. In der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) über den Stand der Dinge beim Badefloß für das Freizeitgelände in St. Alban und beim Ausbau von Herrenstraße und Hofmark. "Wir haben die wasserrechtliche Genehmigung für das Badefloß bekommen", informierte die Bürgermeisterin am Ende des öffentlichen Sitzungsteils. Diese erlaube die Einbringung einer künstlichen Badeinsel für die Zeit von April bis Oktober. Das Floß sei bestellt und der Bauhof werde die Kunststoffteile nun wie von der Seenverwaltung verlangt mit Holz verkleiden. Herrenstraße und Hofmark: Planung soll bald vorgestellt werden Ein Stückchen weiter ist man inzwischen auch mit Blick auf einen Ausbau beziehungsweise eine Instandsetzung der Herrenstraße und der Hofmark gekommen. "Wir hatten eine Besprechung mit fast allen Beteiligten", berichtete Perzul und nannte neben der Planerin der Feinuntersuchung Polizei, Staatliches Bauamt, Ammerseewerke und Vertreter verschiedener Interessengruppen wie Menschen mit Behinderung. Der vorliegende Planungsentwurf werde in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vorgestellt. Unter anderem enthalte dieser eine Querungshilfe, Pflasterungen seien aufgrund des dadurch entstehenden zusätzlichen Lärms nicht vorgesehen. Den Einbau von Sensoren vor und nach der engen und unübersichtlichen Kurve in der Hofmark für Lkw wolle des Staatliche Bauamt prüfen. Damit könnte Lkw-Fahrern Gegenverkehr signalisiert werde, damit sie vor der Engstelle anhalten können und nicht teilweise auf den schmalen Gehsteigen rangieren müssen. Lesen Sie dazu auch Dießen Plus Strandbad St. Alban: Der neue Pächter kommt aus Dießen

