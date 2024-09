Barry Lindner war einer, der in Dießen viel bewegt hat

„Der Barry war ein Mensch, der den Umgang mit Menschen liebte. Er half, wo er konnte. Aber er motivierte auch viele von uns, gemeinsame Ziele zu erreichen. Er war ein Macher, der leider in der heutigen Zeit nicht zu ersetzen ist.“ So schildert Anton Wolf, einer seiner sportlichen Weggefährten früherer Jahrzehnte Johann „Barry“ Lindner, der Anfang August im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Vor allem für den MTV Dießen hat Lindner viel getan. Er gehörte aber auch zu den Rettern der Betriebsrente der früheren Dornier-Belegschaft und war einer der maßgeblichen Organisatoren der Landung des Wasserflugzeugs Do ATT 24 auf dem Ammersee, die sich dieser Tage zum 20. Mal jährte.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis